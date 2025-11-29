Il giornalista Agrippino Castania commenta l’impressionante fuga dei giovani dalla Sicilia. “L’ho scritto tante volte – dice Agrippino Castania – nei miei articoli di approfondimento, le misure regionali adottate fino adesso per fermare la migrazione giovanile sono sterili. La politica regionale cosa fa? Pensa alle prossime elezioni regionali, unica priorità. Già tutti i partiti a lavoro per candidature e alleanze elettorali”.





“Ormai, da decenni, la logica del potere supera – conclude il giornalista e politologo – di gran lunga i bisogni di una popolazione regionale che deve affrontare ostacoli di ogni tipo. Ho notato un punto fondamentale. In altri Paesi europei quando una parte politica tradisce le aspettative del suo elettorato, quest’ultimo lo boccia alle prossime elezioni invece in Italia, Sicilia compresa, gli elettori nonostante siano stati traditi applaudono i leader politici di riferimento. Questione di stretto studio antropologico. Prepariamoci per le prossime regionali, votiamo col sorriso sulle labbra, perché va tutto a meraviglia”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

