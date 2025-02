Mineo – Il politologo, giornalista e scrittore menenino, Agrippino Castania, accoglie positivamente il decreto dell’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali che rende attiva la misura del “reddito di povertà” in Sicilia. Infatti dal 25 febbraio sarà possibile presentare la domanda per richiedere il contributo una tantum, a fondo perduto fino a 5 mila euro, destinato alle famiglie in difficoltà residenti in Sicilia.







“Accolgo con fiducia questa misura di sostegno economico per le famiglie siciliane in difficoltà economiche. Rappresenta sicuramente una buona boccata di ossigeno per le fasce fragili della nostra Regione” il commento di Agrippino Castania sul reddito di povertà. Ricordiamo che l’erogazione avverrà attraverso l’Irfis, incaricata della gestione di questo importante fondo. Le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile 2025. La selezione avverrà sulla base di criteri economici e sociali, con priorità ai nuclei con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie monogenitoriali.





“Mi sono più volte appellato – conclude il politologo Agrippino Castania – al governo regionale affinché le persone che vivono in condizioni di precarietà economica venissero sostenute con azioni concrete. Attraverso questa misura già si farà tanto per contrastare il fenomeno della povertà in Sicilia, che purtroppo è elevato. Sono vicino ai poveri, perché sono l’anello fragile della nostra società. Le Istituzioni agiscano sempre per sostenerli”.

Luogo: MINEO, CATANIA, SICILIA

