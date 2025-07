Mineo (CT) – Il giornalista e scrittore menenino Agrippino Castania esprime soddisfazione dopo aver appreso la notizia che l’ultima rimodulazione della rete ospedaliera della provincia di Catania non prevede nessun depotenziamento e tagli ai posti letto nei reparti di Medicina Generale e Chirurgia dell’Ospedale di Militello in Val di Catania. Castania qualche settimana fa si era appellato al Ministro della Salute Orazio Schillaci e all’assessore regionale al ramo Daniela Faraoni, affinché tutti gli ospedali del comprensorio siano sempre tutelati da tagli e depotenziamenti.





Agrippino Castania dichiara: “Accolgo questa notizia con gioia. L’ospedale di Militello in Val di Catania è una struttura sanitaria molto importante per tutti i pazienti che abitano in zone limitrofe, con Mineo in testa. Infatti molti miei concittadini menenini reputano l’ospedale Basso Ragusa Mario un vero punto di riferimento. Spero che tutti gli altri ospedali siciliani nei prossimi anni siano potenziati piuttosto che indeboliti. Non dimentichiamo mai l’articolo 32 della Costituzione”. Per concludere il giornalista Castania elogia gli interventi politici di chi ha permesso questo importante risultato di tutela dell’ospedale di Militello in Val di Catania, precisando che quando le Istituzioni fanno il loro dovere tutto il territorio ne risente positivamente.

Luogo: MINEO, CATANIA, SICILIA

