Il prossimo sabato 28 giugno, la cittadina di Aidone sarà protagonista di un importante evento culturale dedicato alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche. Si svolgerà infatti l’audizione pubblica “Aidone Borgo GeniusLoci De.Co.”, un percorso innovativo che mira a salvaguardare e promuovere le peculiarità locali in un’epoca di crescente globalizzazione.





Un evento per celebrare l’identità territoriale

L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di rilievo, tra cui il Sindaco di Aidone Annamaria Raccuglia, l’Assessore Guglielmo Cultreri, l’Agronomo Dario D’Angelo e Nino Sutera della Rete Nazionale Borghi GeniusLoci De.Co. L’evento sarà moderato da Anna Martano, scrittrice specializzata in enogastronomia.

Il momento culminante della giornata sarà la cerimonia di consegna del riconoscimento “Custode dell’Identità Territoriale” al Sindaco della città, un riconoscimento che premia la capacità di preservare e tramandare il GeniusLoci del territorio.

L’obiettivo del format Borghi GeniusLoci DeCo punta sul fascino della fascia tricolore, esaltando il ruolo del primo cittadino attraverso la De.Co. (Denominazione Comunale) quale strumento nelle prerogative del Sindaco per valorizzare l’immenso giacimento enogastronomico del proprio territorio.





La filosofia del progetto GeniusLoci De.Co.

Come spiega Nino Sutera della Rete Nazionale, il percorso “Borghi GeniusLoci De.Co.” nasce dalla necessità di salvaguardare il “locale” di fronte al fenomeno della globalizzazione, che tende a omogeneizzare prodotti e sapori. Il Genius Loci rappresenta l’essenza stessa di un territorio, comprendendo le immagini, i colori, i sapori e i profumi che caratterizzano i paesaggi locali.

Il progetto punta a incrementare il turismo enogastronomico valorizzando la tipicità delle pietanze ereditate dalle antiche tradizioni locali. Non si tratta semplicemente di soddisfare l’appetito, ma di “raccontare” attraverso il cibo la cultura, i valori e le tradizioni di un territorio.

La Denominazione Comunale come strumento di valorizzazione

La Denominazione Comunale (De.Co.) “Borghi Genius Loci” rappresenta un atto politico strategico che presuppone una conoscenza approfondita del passato, un’analisi del presente e una progettualità orientata al futuro. L’obiettivo è quello di sviluppare un turismo enogastronomico consapevole che possa costituire una vera opportunità per lo sviluppo dell’economia locale, specialmente per le piccole comunità rurali.

Il Comune di Aidone ha già formalmente adottato questo percorso attraverso una delibera di giunta, dimostrando l’impegno dell’amministrazione locale nella valorizzazione dell’identità territoriale.





Un modello innovativo in 12 passaggi

Il format GeniusLoci De.Co., ideato dalla Libera Università Rurale Saper&Sapor Onlus, si articola in un percorso culturale composto da 12 steps, di cui l’audizione pubblica rappresenta uno dei momenti fondamentali. Il modello si basa su cinque elementi essenziali: Territorio, Tradizioni, Tipicità, Tracciabilità e Trasparenza.

Come sottolineava il compianto Luigi Veronelli, grande enologo e gastronomo, il genius loci rappresenta “l’intimo ed imprescindibile legame fra uomo, ambiente, clima e cultura produttiva”. Un concetto che si traduce nella pratica: “il Genius Loci si visita nel territorio e si assapora nel piatto”.

Verso un turismo del gusto consapevole

L’iniziativa si rivolge ai cosiddetti “viaggiatori del gusto”, turisti intelligenti e colti che ricercano non solo la qualità gastronomica, ma anche il profondo legame tra cibo e territorio. La bellezza del paesaggio, gli insediamenti storici e la ricchezza naturale di Aidone offrono elementi attrattivi unici, capaci di affascinare chi è alla ricerca di esperienze autentiche.

Il progetto “Borghi GeniusLoci De.Co.” rappresenta così una strategia culturale innovativa per la difesa delle peculiarità territoriali, dove l’unicità dell’identità locale diventa l’arma vincente contro l’omologazione globale. Un percorso che non solo preserva le tradizioni, ma le trasforma in opportunità concrete di sviluppo economico e culturale per il territorio.

