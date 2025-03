E’ stato presentato il 19 marzo al museo archeologico di Aidone il nuovo consiglio di amministrazione del Distretto turistico Dea di Morgantina. I nuovi amministratori sono Ettore Messina, assessore al turismo e vicesindaco di Piazza Armerina, in qualità di presidente, il vice sarà Luigi Ricerca, presidente ramo comunicazione Confartigianato imprese Enna, e Nietta Bruno per la parte privata sarà consigliera del cda. Alla cerimonia di presentazione, moderata da Paolo Patanè, direttore del Distretto turistico del Sudest, hanno partecipato Angelo Di Franco, Soprintendente ai Beni culturali di Enna, Carmelo Nicotra, direttore del parco archeologico Villa Romana del Casale, Alessandra Mirabella, assessore ai Beni culturali di Aidone, Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina, Mirko Milano assessore al Turismo di Enna, Claudio Lo Monaco, assessore alla Cultura di Caltagirone, Filippo Alessi, assessore alla Cultura di Mazzarino, Romina Adriana Morselli e Filippo Franzone, assessori alla Cultura e allo Sviluppo Economico e di Gela e Giovanni Anfuso, revisore dei conti del Distretto.





«Dobbiamo fare sistema e raccontare la Sicilia vera – ha dichiarato il presidente del Distretto, Ettore Messina – un cuore dell’isola autentico e custode di meraviglie. In passato non siamo riusciti a narrare bene la nostra terra, poiché veniva concepita come territori separati. Adesso serve fare rete e comunicare la nostra identità, la nostra unicità. Chiaramente, non sarà facile: serve una visione lunghissima ma puntiamo a diventare il centro nevralgico dell’isola». I rappresentanti dei comuni presenti manifestato interesse per il nuovo progetto distrettuale e l’intenzione di farne parte aderendo a “Dea di Morgantina”.





«Uno degli obiettivi principali – ha raccontato Luigi Ricerca, vicepresidente – è quello di coinvolgere tutto il tessuto sociale e i privati: inculcare alle nostre comunità il concetto di turismo che passa attraverso la valorizzazione e la fruizione delle nostre ricchezze inestimabili». Mascotte del distretto sarà il “Gogol – Ambasciatore del sorriso”, un progetto nato dall’idea dell’imprenditore ennese Mauro Todaro.





Il Distretto Turistico “Dea di Morgantina” comprende tre comuni: Aidone, Centuripe e Piazza Armerina, situati nella provincia di Enna, Confartigianato, e altre realtà private. Tra i gioielli del distretto, oltre al patrimonio naturalistico, la Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco, e il Palio dei Normanni a Piazza Armerina, l’area archeologica di Morgantina, la Dea e la Testa di Ade ad Aidone e il museo archeologico di Centuripe.

