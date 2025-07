L’UOC di Medicina a indirizzo Epatologico dell’ARNAS Garibaldi Nesima, in collaborazione con l’Associazione Akkuaria – presieduta dalla scrittrice Vera Ambra – ha inaugurato una Biblioteca del Reparto dedicata ai pazienti, situata presso la Torre C, al secondo piano.



L’iniziativa è nata con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato alla lettura, pensato per accompagnare i pazienti durante il loro percorso di cura e contribuire al loro benessere psicologico attraverso l’accesso a libri e materiali di interesse culturale.



Lo spazio è stato concepito per offrire momenti di lettura e riflessione, fornendo un supporto emotivo durante la degenza ospedaliera.



Questo progetto si è inserito in un percorso più ampio di promozione culturale in ambito sanitario e ha rappresentato il secondo intervento di questo tipo realizzato a Catania, dopo l’apertura della Biblioteca di Reparto presso l’Ospedale San Marco.



Il progetto è nato dalla collaborazione tra il reparto guidato dal Dr. Maurizio Russello e l’Associazione Akkuaria, con il sostegno della Direzione Generale dell’ARNAS Garibaldi, rappresentata dal Dr. Giuseppe Giammanco

