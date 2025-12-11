Sette inediti, insieme ad altri lavori significativi, compongono un percorso che celebra la coerenza e, al tempo stesso, l’evoluzione di un linguaggio pittorico divenuto, negli anni, un riferimento inconfondibile per molti.

Inaugurata lo scorso 5 dicembre, “La terra al centro”, nuova personale del maestro Navarra in programma fino al 20 del mese nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E del “Centro d’arte Raffaello”, rappresenta un omaggio alla sua carriera e al suo impegno instancabile nella ricerca della perfezione visiva, un invito a perdersi nei silenzi e nei colori di una natura che, attraverso la sua mano, diventa eterna.





La mostra, curata dall’antropologa Rita Cedrini, è visionabile anche sul sito www.raffaellogalleria.com.

“Navarra – spiega il direttore artistico della galleria Sabrina Di Gesaro – continua a sorprendere per la capacità di rinnovarsi restando fedele a sé stesso, restituendo con poesia e rigore tecnico l’incanto delle distese di agavi, delle campagne, degli uliveti assolati, dei papaveri, dei fichi d’India e di alcuni rari paesaggi marini siciliani che sembrano respirare”.

Il folto pubblico presente in occasione del vernissage ha apprezzato moltissimo il percorso immersivo nel mondo pittorico dell’artista che la mostra rappresenta.

“Navarra – prosegue la dottoressa Sabrina Di Gesaro – figura tra gli interpreti di punta dell’iperrealismo contemporaneo: la sua pittura esprime una maestria tecnica oggi sempre più rara e preziosa”.





La luce mediterranea e la vibrante intensità dei paesaggi siciliani sono protagoniste assolute delle opere, tutte realizzate a olio su tela.

“La sua tecnica – sottolinea il direttore artistico – possiede raffinatezza e sensibilità ed è riconosciuta come segno distintivo di autenticità e talento”.

Nato a Monterotondo in provincia di Roma, Navarra è siciliano d’adozione e, nelle sue opere, rivela l’intenso sentimento che nutre per la terra di cui si è innamorato.

“Accogliere il maestro Navarra negli spazi della nostra galleria – conclude Sabrina Di Gesaro – significa rinnovare un legame profondo, costruito nel corso di una consolidata collaborazione: la sua pittura, di straordinaria intensità tecnica e poetica, è un inno alla luce e alla bellezza della Sicilia, restituita con amore autentico e incondizionato”.

Durante la collaborazione trentennale con il “Centro d’arte Raffaello”, Navarra ha intessuto una solida e affettuosa relazione con il pubblico palermitano, che ne segue da anni l’evoluzione pittorica, con entusiasmo e partecipazione.

La galleria è aperta al pubblico il lunedì, dalle 16:30 alle 19:30, e tutti gli altri giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30; chiusura il lunedì mattina, la domenica e festivi.

L’ingresso è libero e gratuito.

Luogo: Centro d’arte Raffaello , via Emanuele Notarbartolo , 9/e , PALERMO, PALERMO, SICILIA

