Il Circolo Artistico Città di Palermo si afferma sempre più luogo di attività culturale e fucina di grandi concerti. Successo con continui applausi per l’appuntamento del 3 settembre presso la sede dello storico Circolo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, che vede la direzione artistica, Elvira Maiorca Italiano. In programma il concerto dell’Amabil Canto Ensemble. I paesi del Sole con la canzone tra Napoli e Sicilia. Così continuato il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Con il progetto I paesi del Sole, l’AmabilCanto Ensemble, fondato da Gianfranco Giordano, presenta alcune tra le più celebrate canzoni della tradizione “colta” napoletana e, insieme e parallelamente, una serie di testimonianze musicali in dialetto siciliano, esplorando storia, caratteri e spirito delle une e delle altre in un arco temporale che va dal tramonto del Regno delle Due Sicilie alla prima metà del secolo scorso. I concerti dell’AmabilCanto Ensemble, che hanno già riscosso apprezzamenti tanto a Napoli (nella prestigiosa Sala Vasari del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi) quanto a Palermo, si avvalgono di un attento lavoro di ricerca storico-filologica, grazie al quale essi risultano non solo uno spettacolo originale di intrattenimento, ma anche una gradevole occasione di approfondimento culturale.

Programma

“Je te voglio bene assaje”

‘A Vucchella

La Vucca

Vucidda Duci

Abballati

U cantu di li carritteri

Mi votu e mi rivotu

Jetta la riti

Cu ti lu dissi

E vui durmiti ancora

Gianfranco Giordano, diplomato sia in pianoforte che in canto, ha svolto un’intensa attività concertistica sia nell’ambito lirico che cameristico, ed è stato vincitore assoluto del Concorso Cilea e del Premio Valentini al Concorso “Mario Del Monaco”. Ha diretto per dieci anni il Coro della Fondazione “Gioacchino Arnone” e dal 1986 è stato componente del Coro della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Dal 2005 prepara e dirige il Coro Cantate Omnes, che forte di un repertorio che spazia dal classico al musical, ha già al suo attivo più di duecento concerti eseguiti in tutta la Sicilia. Da qualche anno collabora con Palermo Classica eseguendo importanti composizioni come la IX Sinfonia di Beethoven e l’opera Don Giovanni di Mozart.

Dopo il concerto ci ritroveremo insieme per concludere la serata con la nostra tradizionale cena.





