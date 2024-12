Mercoledì 11 dicembre 2024 siamo stati ospiti relatori del Liceo Classico Statale “Giuseppe Garibaldi” di Palermo, invitati dalla Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Irene Marcellino e dai docenti delle 4^ e 5^ classi, Prof.ssa Tiziana Romeo, Prof.ssa Simona Sbacchi, Prof.ssa Marina Barbaro, Prof.ssa Loredana Lipari.

Abbiamo partecipato 4 dei 20 autori del Saggio “Femminicidio e Narcisismo patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Avv. Rosa Maria Sciortino, Avv. Andrea Giovanni Cartella, Avv. Luigi Spinosa e io, Andrea Giostra.

Anche questa mattina questa conferenza ci ha lasciato il segno e abbiamo portato a casa qualcosa di prezioso.

Anche questa mattina gli oltre 100 studenti presenti hanno dato dimostrazione delle conoscenze, delle competenze acquisite e della curiosità intellettuale e culturale verso temi sociali così delicati e importanti quali la Violenza di Genere, la Violenza sulle Donne e il Femminicidio. Studenti che hanno seguito il dibattito con partecipazione e grande attenzione, dall’inizio alla fine delle 2 ore.

Non è mai facile né scontato per noi relatori ricevere questa attenzione e partecipazione. Non è facile per gli studenti partecipare in modo così attivo quando si parla di argomenti e di temi sociali così importanti (potremmo dire anche “pesanti”) quali quelli della Violenza di Genere, della Violenza sulle Donne, del Femminicidio, come l’oggetto del dibattito di stamattina.

E noi relatori e coautori di questo Saggio non possiamo che ringraziare questi studenti che si affacciano all’età adulta, che li vedrà protagonisti della nostra società che dovranno prendere in mano e farla propria. Li ringraziamo perché hanno dimostrato un altissimo livello di preparazione e di competenza culturale ma soprattutto qualità umane ed emotive che nella società contemporanea ci appaiono carenti: ci raccontano questo le cronache di gravi delitti, commessi anche da giovani e da adolescenti, che accadono quasi quotidianamente nel nostro Paese!

Se gli studenti del Liceo Garibaldi di Palermo hanno raggiunto questo livello di preparazione e di attenzione per temi sociali così delicati, il merito non può che andare prioritariamente ai loro splendidi docenti e insegnanti che ci hanno invitato e che hanno organizzato questa conferenza.

Una conferenza che mi verrebbe di definire “Simposio” visto che abbiamo dibattuto e ci siamo confrontati con i ragazzi dall’inizio alla fine delle due ore.

Non è stato un classico convegno unidirezionale: “da chi sa verso chi non sa!”. È stato un vero e proprio “Simposio”, un “dialogo platonico”, se vogliano darne una definizione che fa riferimento all’Antica Grecia, nella quale tutte le parti raccolte nell’ampia Tensostruttura dell’Istituto hanno portato sapere e competenze esperienziali, e confrontandosi e discutendo ne hanno fatto un sapere comune e condiviso. E questo risultato si può raggiungere solo se alla base c’è una preparazione e un percorso scolastico, come in questo caso, fatto bene, a livelli veramente alti, e con docenti preparati e appassionati del loro lavoro come la Dirigente di Istituto e i docenti del Liceo Classico “Giuseppe Garibaldi” che abbiamo incontrato stamattina.

È loro che noi relatori vogliamo ringraziare pubblicamente con riconoscenza e con profondo rispetto, i docenti, per i risultati che hanno fatto raggiungere ai loro studenti e per il prezioso lavoro che fanno con loro quotidianamente. Un lavoro può condurre a questi risultati solo se fatto con passione e solo se si è messi nelle condizioni di dare il meglio di sé e di farlo con competenza e professionalità. E da questo punto di vista il merito va, senza ombra di dubbio, alla Dirigete di Istituto che mette i suoi docenti nelle condizioni di dare il massimo e di fare un eccellente lavoro in favore di questi ragazzi.

Grazie da parte di noi relatori al Liceo Classico Statale “Giuseppe Garibaldi” di Palermo, alla sua dirigente, ai docenti e agli studenti.

Andrea Giostra

LINK:

Liceo Classico Statale “Giuseppe Garibaldi” di Palermo

https://www.liceogaribaldi.edu.it/

https://www.facebook.com/LiceoGaribaldiPalermo

DOVE SCARICARE GRATUITAMENTE IL SAGGIO:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr





Luogo: Liceo Classico Statale “Giuseppe Garibaldi” di Palermo , Via Canonico Rotolo, 1-2, 90143 Palermo, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

