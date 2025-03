Al “Liceo Classico Vittorio Emanuele II” di Palermo l’Associazione Culturale “Archetipa” presenta il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” di Andrea Giostra e AA.VV.

Mercoledì 2 aprile alle ore 9:00, a Palermo, presso l’“Aula Magna” della sede centrale del “Liceo Classico Vittorio Emanuele II”, Via Simone Bologna 11, si terrà la presentazione del Saggio “Femminicidio e narcisismo patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra, psicologo e criminologo, scritto in collaborazione con altri 19 coautori.

L’evento, rivolto agli studenti, è stato organizzato dall’Associazione Culturale “Archetipa” in collaborazione con il “Liceo Vittorio Emanuele II”.

L’Associazione Culturale “Archetipa”, nata nel dicembre 2020, si pone l’obiettivo di promuovere la cultura e l’arte in ogni loro forma, ritenendole strumenti essenziali per la costruzione del benessere individuale e collettivo.

L’evento sarà moderato dalla dirigente scolastica del “Liceo Vittorio Emanuele II”, Mariangela Ajello.

Interverranno: Andrea Giostra, curatore e coautore del libro; Rosa Maria Chiarello, poetessa vincitrice nel 2022 del “Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa” per la poesia, con la silloge “Scorci di vita”, che leggerà una sua poesia; Antonietta Greco, presidente dell’Associazione Culturale “Archetipa” e del “Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa”.

Saranno presenti gli studenti delle classi seconde del liceo, alcuni dei quali leggeranno poesie o riflessioni sul tema trattato.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e approfondimento su una tematica di grande attualità e rilevanza sociale, offrendo agli studenti un’opportunità di confronto e crescita personale.

DOVE SCARICARE E/O LEGGERE GRATUITAMENTE IL SAGGIO “FEMMINICIDIO E NARCISISMO PATOLOGICO: QUALE CORRELAZIONE E COME PREVENIRE RELAZIONI PERICOLOSE”:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Andrea Giostra e AA. VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, dicembre 2023

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

QUESTA LA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL SAGGIO:

https://www.facebook.com/FemminicidioENarcisismoPatologico





Luogo: Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Via Simone Bologna 11, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

