Il prestigioso premio internazionale Daisy Award che celebra infermiere e infermieri che si sono distinti per straordinaria competenza, empatia e dedizione verso i pazienti, è stato assegnato quest’anno a Claudio Pisciotta, infermiere del team di Terapia Intensiva Cardiochirurgica del Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale che fa parte di GVM Care & Research.

La premiazione, che si è tenuta il 9 aprile 2025 presso il suggestivo Teatro Politeama del capoluogo siciliano, ha visto ben quattro nomination per il Maria Eleonora Hospital: oltre a Pisciotta, anche Giovanni Cacioppo, Rita Cassataro, Stefania La Monica. L’evento ha messo in luce come l’attenzione per il rapporto umano nel percorso di cura sia un elemento fondante della visione di GVM Care & Research, gruppo attivo nei settori della sanità, della ricerca, dell’industria biomedicale e delle cure termali. Il lavoro quotidiano svolto nelle oltre 50 strutture in Italia da tutto il personale che a vario titolo concorre all’offerta dei servizi al paziente, riflette perfettamente i valori del Daisy Award, che premia coloro che sanno andare oltre il semplice compito assistenziale, trasformando la cura in un atto di profonda connessione umana.





“Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento individuale, ma anche una celebrazione dell’intero sistema di valori promosso da GVM Care & Research, di cui Maria Eleonora Hospital fa parte – ha dichiarato il dott. Massimo Salardino, AD di Maria Eleonora Hospital -. Al centro della filosofia di GVM c’è infatti l’approccio umanistico alla cura, che considera il paziente nella sua totalità, valorizzando il benessere psicofisico, la privacy, il comfort e le relazioni umane, con benefici riscontrati e dimostrati anche in termini di una maggiore efficacia dei percorsi di cura e portando a risultati clinici migliori. Il riconoscimento conferito a Claudio è motivo di grande orgoglio ma soprattutto è un tributo al lavoro silenzioso e fondamentale dei tanti professionisti della salute che ogni giorno si dedicano con passione al servizio degli altri in un tempo in cui l’umanità e l’empatia sono diventate risorse sempre più preziose”.





Al momento della consegna del premio, un emozionato Claudio Pisciotta, 42 anni, dal 2016 al Maria Eleonora Hospital, ha voluto ringraziare la giuria che gli ha assegnato questo importante riconoscimento e dedicarlo ai colleghi con cui condivide l’esperienza professionale e umana del lavoro in corsia: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il conferimento di questo premio, che considero un riconoscimento condiviso con tutti i colleghi del Maria Eleonora Hospital. È grazie al lavoro di squadra, alla dedizione e all’impegno quotidiano che è stato possibile raggiungere questo traguardo. Un sentito ringraziamento va al team di Terapia Intensiva, per l’opportunità di crescita continua che mi è stata offerta e per le sfide quotidiane che affrontiamo insieme. Ringrazio di cuore il Primario, dott. Ettore Agugliaro, la Coordinatrice Melania Camiolo e il collega Antonio Ferrante, che ha avuto la sensibilità e l’attenzione di portare all’attenzione dell’amministrazione il Daisy Award. Infine, un ultimo ma fondamentale ringraziamento va alla mia famiglia e alla mia compagna, che hanno sempre creduto in me, sostenendomi con amore e pazienza in ogni passo di questo percorso”.





Il Daisy Award

Il Daisy Award è un premio internazionale che coinvolge più di 4.500 strutture sanitarie in tutto il mondo nato negli Stati Uniti nel 2000 dalla famiglia Barnes in memoria di J. Patrick Barnes, scomparso a soli 33 anni per una rara malattia autoimmune. Durante la sua degenza, la famiglia rimase profondamente colpita dall’umanità e dalla competenza degli infermieri che si presero cura di lui. Da quella esperienza è nata una fondazione internazionale – The DAISY Foundation – che oggi collabora con migliaia di strutture sanitarie nel mondo, tra cui il Maria Eleonora Hospital.





Nato per riconoscere e celebrare gli infermieri che, oltre a possedere elevate competenze cliniche, si distinguono per empatia, gentilezza, capacità di ascolto e dedizione nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie, il Daisy Award è un riconoscimento non solo alla professionalità ma anche all’umanità e alla capacità di creare relazioni di fiducia e conforto nei momenti più delicati della vita.

Il processo di selezione del premio, promosso in Italia dalla CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i) è rigoroso e trasparente. Le segnalazioni vengono raccolte in modo anonimo, valutate da un comitato attraverso una griglia di punteggio basata su criteri ben definiti: empatia, rispetto, capacità di ascolto, fiducia, gentilezza e impegno quotidiano nel rispondere ai bisogni del paziente.





