Catania – Per la dirompente vitalità e bravura dei 30 artisti presenti sul palco e per aver saputo raccontare il dramma contemporaneo dei personaggi delineati dal Manzoni con un linguaggio moderno e dal forte impatto emotivo, la Poetica Produzioni, definita dalla stampa “una piccola Broadway sotto il vulcano”, nel suo decimo anno di attività ininterrotta, ripropone venerdì 7 marzo, alle ore 21.00, al Teatro Metropolitan, “I Promessi Sposi- Amore e Provvidenza”, lo spettacolo più amato ed osannato dalla critica e dal pubblico negli ultimi anni.

“Le numerose repliche tra serali e matinée per le scuole sono state un successo dopo l’altro – dichiara Alessandro Incognito autore dell’adattamento teatrale e della regia insieme a Gisella Calì – e per celebrare i nostri 10 anni come Poetica Produzioni dovevamo farlo in grande stile e alla nostra maniera e non potevamo non mettere in scena il nostro spettacolo più bello visto solo a Catania da oltre 50mila spettatori”.





Per raccontare l’eterna storia d’amore tra Renzo e Lucia, croce e delizia degli studenti italiani di ogni generazione, si sono uniti veterani del nostro teatro come Emanuele Puglia (Innominato), Filippo Brazzaventre (Cardinale Borromeo e a Fra’ Cristoforo), Franco Colaiemma (Don Abbondio), Alice Ferlito (Agnese), Ketty Governali (Perpetua), la voce di Cosimo Coltraro (Azzeccagarbugli) e Carmelo Gerbaro, già applaudito nel ruolo di Dracula (Don Rodrigo) e giovani e talentuose promesse come Grace Previti, (Monaca di Monza), Francesca Pulvirenti, (la madre di Cecilia), Alessandro Chiaramonte, (Egidio e Griso).

“A dare vita, cuore ed anima a Renzo e Lucia non saremo Maria Cristina Litrico ed io – continua Alessandro Incognito, che reduce dal successo di Dracula è stato ribattezzato dalla stampa come il nuovo re del musical siciliano – ma i performer Bruno Gatto e Giorgia Morana una nuova affiatata coppia di artisti straordinari che farà rivivere in chiave immaginifica e fortemente passionale il romanzo di Alessandro Manzoni”.





Ogni singolo dettaglio e movimento dei personaggi sulla scena è stato, sin dalla prima lettura del copione, volutamente ragionato per suscitare nel pubblico quell’empatia necessaria che insieme all’entusiasmo e alla voglia di fare ha reso unica l’imponente commedia musicale “I Promessi Sposi- Amore e Provvidenza”.

Anche questa volta “I Promessi Sposi” della Poetica Produzioni, con le coreografie di Erika Spagnolo, i costumi di Rosy Bellomia, le scenografie di Gaetano Tropea e Artefatto Allestimenti, il videomapping di Andrea Ardizzone conquisteranno e coinvolgeranno in questa nuova edizione ricca di novità non solo l’affezionato pubblico ma anche lo spettatore più esigente incantato dal magico gioco che è il palcoscenico.

