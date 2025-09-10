Presso il circuito toscano, Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup, reduci dal brillante successo di Imola, puntano a chiudere in bellezza la stagione nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Spasmodica attesa per l’atto finale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, in programma il prossimo fine settimana presso il Mugello Circuit. Reduci dal brillante successo nella 2^ Divisione della classe GT Cup AM conseguito nel precedente impegno di Imola, il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto scenderanno in pista perseguendo un unico e semplice obiettivo: confermarsi sul primo gradino del podio di categoria per chiudere in bellezza una stagione segnata, loro malgrado, da un avvio decisamente sfortunato. Impresa sportiva difficile, certo, ma non impossibile per i due talenti siciliani affiancati dal management della Tempo srl, che divideranno il volante della Porsche 992 GT3 Cup del team Raptor Engineering con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni.





«Il risultato di Imola ci ha dato piena consapevolezza dei nostri mezzi» – ha precisato Nicolosi alla vigilia – «Alla fine abbiamo raccolto, e meritatamente, quanto seminato in precedenza riuscendo ad esprimere tutto il nostro potenziale. Puntiamo a ripeterci, grati al team per l’impegno profuso e ai nostri sponsor, gestiti da RELOAD».

L’evento sportivo prenderà il via venerdì 12 settembre con le prime due sessioni di prove libere, seguite da una terza l’indomani mattina; preludio ai tre turni di qualifiche ufficiali che, tramite la sommatoria dei tempi, delineeranno la griglia di partenza. Domenica, infine, semaforo verde alla gara vera e propria che si disputerà sulla lunghezza di 180 minuti, con diretta televisiva integrale visibile su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e differita da definire su RaiSport. Disponibile anche il live streaming sui canali social della serie tricolore.





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025

3/4 maggio – Misano (Rn); 21/22 giugno – Monza; 2/3 agosto – Imola (Bo); 13/14 settembre – Mugello (Fi).





