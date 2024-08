Sullo storico circuito toscano, teatro del terzo nonché penultimo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il talentuoso pilota siciliano e il suo coéquipier umbro Lorenzo Pegoraro, su Ferrari 488 Challenge, a caccia di un altro risultato di rilievo dopo il primato ottenuto nel precedente round di Imola





Dopo quasi tre mesi di pausa, il prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo Sprint riaprirà i battenti il prossimo fine settimana con il terzo nonché penultimo duplice round, in scena presso lo storico Autodromo internazionale del Mugello. Un appuntamento al quale non mancherà di certo il rientrante pilota siciliano Simone Patrinicola che, in lizza nella classe GT Cup PRO-AM e sempre supportato dal management della Tempo srl, punterà a giocarsi il tutto per tutto sugli impegnativi saliscendi del circuito toscano. Il talentuoso driver ennese, rilanciatosi nella serie tricolore grazie a una pole e alla prima vittoria stagionale conseguite nel precedente match di Imola ai primi di giugno e condivise con il coéquipier Lorenzo Pegoraro, si presenterà ai nastri di partenza sempre alla guida della Ferrari 488 Challenge “targata” Best Lap.

«L’avvio non sarà affatto semplice, visto che in Gara 1 dovremo scontare 20 secondi di penalità in virtù del successo ottenuto a Imola, come previsto d’altronde dal regolamento» – ha sottolineato Patrinicola alla vigilia – «Per cui, la nostra strategia sarà semplice e lineare: attaccare, attaccare, attaccare. A partire dalle qualifiche, sperando in un pizzico di fortuna che non guasta mai, e tentare di mettere nel carniere punti a sufficienza tanto da rimanere in corsa per il titolo e giocarcelo nell’atto finale di Monza, ai primi di ottobre. In estrema sintesi, un weekend da dentro o fuori».

Andando al fitto programma della competizione, i motori inizieranno a rombare venerdì 23 agosto con la disputa di due sessioni di prove libere; l’indomani, la mattinata sarà dedicata ai due turni di qualifiche ufficiali che delineeranno, rispettivamente, la griglia di partenza di Gara 1 (nel pomeriggio) e di Gara 2 al via, quest’ultima, la domenica (entrambe articolate sulla lunghezza di 50 minuti più un giro).





Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





