Sabato 6 aprile, alle ore 17,30, al nuovo teatro Sipario blu, via dei Salesiani, 2 a Catania va in scena la fiaba originale ‘La principessa e il drago’ , prodotto da la compagnia toscana de il Teatrino dei Fondi.

È uno spettacolo multidisciplinare dove il teatro d’attore viene integrato ed arricchito da una serie di elementi propri del teatro di figura (animazioni di sagome piccole e grandi) e di un bagaglio legato alla tradizione del teatro canzone, fatto di musiche dal vivo e canzoni originali composte con un linguaggio adatto alle giovani generazioni.

Antonella Caldarella e Steve Cable ribadiscono che ‘La rassegna de il Teatro dei Giganti offre ai giovani spettatori e alle loro famiglie delle performances artistiche originali, piene di contenuto, dove inducono a riflettere, a non avere paura del diverso, ma solo attraverso il dialogo e la conoscenza si possono superare ogni tipo di pregiudizio. Il teatro è educazione e rispetto verso il prossimo”.

La storia narra di un drago sputa fuoco che dorme per l’incanto di una fata e di un Re che organizza feste per proteggere il proprio regno. E poi vi è una Principessa, un po’ ribelle, costretta a rimanere nella sua stanza, quando tutti, ma proprio tutti, sono in piazza a festeggiare. Tutto sembra che vada come deve andare nel regno di Dragonia, finché qualcuno, disubbidendo, finirà per combinare un bel guaio, risvegliando qualcosa di grande, di volante, di molto pesante- Qualcosa che con il suo soffio è in grado di incenerire tutto ciò che incontra e che gli abitanti del regno hanno sempre ritenuto un pericolo da combattere e scacciare lontano. Inizia così la storia di un giovane musicista figlio di fornaio e di come riuscì a salvare il regno dopo che tutti i valorosi cavalieri avevano fallito nell’impresa. Una storia dove alla fine l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali.

Per informazioni e prenotazioni chiamate al numero 353.4304936

testo e regia Enrico Falaschi



da un soggetto di Angelo Italiano

con Serena Cercignano e Alberto Ierardi

scenografie Angelo Italiano e Marco Sacchetti

musiche e canzoni di Alberto Ierardi – effetti sonori Marco Sacchetti

progetto luci Angelo Italiano – tecnica audio-luci Alice Mollica

segreteria di produzione Serena Genèro

produzione Teatrino dei Fondi con il sostegno di MiBAC e Regione Toscana

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.