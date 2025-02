Santa Teresa di Riva (Messina), 18 febbraio 2025 – Prosegue a Santa Teresa Riva il cartellone del Nuovo Teatro Val d’Agrò, diretto da Cettina Sciacca che per la stagione 2025 ha previsto un ciclo di spettacoli “Fuori programma” con lavori teatrali contemporanei.

Come quello di domenica 23 febbraio, quando alle 18.30 sarà di scena “Un menu straordinario”, diretto da Stefania Pecora e tratto dall’ “Architruc”, (ovvero “L’Archicoso”), testo del drammaturgo svizzero Robert Pinget. Gli attori sono Chiara Trimarchi e Orazio Berenato, per una produzione del Teatro dei Naviganti di Messina.





Sul palco una regina (annoiata) e il suo primo ministro impegnato a inventare personaggi e a travestirsi per farla sorridere per provare a farle vivere una vita normale. In scena è il conflitto tra “ciò che avrebbe potuto essere” e la voglia di “ciò che ancora potrebbe essere” che mette in gioco la regina e il suo ministro, l’illusione e la voglia. “Il tempo che prima sembrava eterno e immutabile – si legge nelle note di regia – ricomincia a fluire: la forza vitale sembra mettersi in moto, l’occhio allarga la sua prospettiva, le valigie si chiudono e nel lascito di sé si intravvede la sola possibile eredità”.

Biglietto unico 15 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

