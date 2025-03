Catania, 29 marzo 2025 – Domani, domenica 30 marzo, alle 17:30, il PalaCatania ospita il match tra la Cosedil Saturnia Acicastello e Gruppo Consoli Sferc Brescia, valido per la gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off del Campionato di Serie A2 Credem Banca 2024/25.

La scorsa domenica, Gara 1, al Centro Sportivo San Filippo, giocando punto a punto, i bresciani si sono imposti per 3 a 0 sui biancoblu di mister Montagnani.

Dall’altra parte della rete dunque Saitta e compagni ritroveranno una Gruppo Consoli Sferc Brescia che metterà in campo tutto il potenziale a disposizione. Un sestetto che, dall’inizio del Campionato, ha dimostrato di essere una delle squadre candidate alla promozione in Superlega.

La regia è affidata a Simone Tiberti (probabile un velocissimo recupero dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata in Gara 1). Gli opposti sono Alessandro Tondo (alla Cosedil Saturnia nella stagione 2023/24) e Bisset, il cui rientro la scorsa domenica – proprio in occasione del primo match di Play Off tra siciliani e bresciani – si è fatto sentire, con attacchi potenti e diversi punti messi a segno.

Gli schiacciatori sono Oreste Cavuto e Roberto Cominetti; al centro Antonio Cargioli e Alex Erati; il libero è Nicolò Hoffer.

Il botteghino del PalaCatania aprirà le sue porte alle 16:45.

Per l’acquisto dei biglietti, al prezzo unico di € 5,00 per ogni settore, è attiva la prevendita online su LiveTicket.

Chi ha sottoscritto l’abbonamento alla Regular Season potrà assistere gratuitamente alla partita, esibendo la card abbonamento e un documento d’identità.

La partita sarà in diretta streaming su VolleyballWorld.tv.

