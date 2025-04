Roberto Manducci, infermiere del Consorzio Sisifo, ha vinto il premio DAISY Award “Infermieri Straordinari”, svoltosi per il secondo anno consecutivo a Palermo, presso il Teatro Politeama.

La kermesse si è svolta due giorni fa con la cerimonia di premiazione della gara organizzata, per il secondo anno consecutivo, dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Palermo. Infermieri, visti come veri e propri angeli custodi dei pazienti con gravi patologie mediche o disabilità, professionisti sanitari, figure sempre di più ricercate nel sistema complesso dell’assistenza, anche domiciliare, che vivono giornalmente in simbiosi con i pazienti di tutte le età e che svolgono con dedizione attività preventive, curative, riabilitative e palliative.

Tra i premiati, dunque, per la categoria Cure domiciliari, l’infermiere Manducci, in servizio presso la centrale operativa ADI Sisifo di Palermo. “Il collega Manducci – spiega Antonino Ferrante – fa parte del team Adi Palermo che ho l’onore di coordinare. Abbiamo aderito a questo progetto quest’anno grazie all’Opi e tra le numerose realtà palermitane ci siamo distinti per l’attenzione professionale e relazionale, soprattutto umano che mettiamo nello svolgimento del nostro lavoro. Abbiamo portato in finale ben cinque colleghi che hanno ricevuto la nomination e che sono Leonardo Gargano, Federica Barbaccia, Giovanni Cacioppo e Vincenzo Alesi.

Manducci poi ha ricevuto l’encomio da parte dell’Ordine Provinciale Infermieristico e del gruppo organizzativo del premio”. Con l’emanazione del Decreto ministeriale 739 del 1994 il profilo professionale dell’infermiere, la figura infermieristica, fino ad allora inquadrata come ausiliaria della professione medica, ha iniziato un drastico processo di cambiamento. Che l’ha portata, dopo tutte le battaglie vinte negli anni successivi a sancire, di fatto il passaggio dall’Infermieristica tecnica – Infermiere professionale, per l’appunto – all’Infermieristica intellettuale, cioè Infermiere professionista.







Luogo: palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.