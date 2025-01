Il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala ospiterà domenica 19 gennaio la Cerimonia di consegna dei premi ai partecipanti del Concorso “Il Presepe più bello – Città di Marsala” dedicato a Enrico Piccione.

L’iniziativa si svolgerà nella Sala Conferenze “Famà” dalle ore 9.30 alle ore 13.30, con ingresso gratuito.

Si tratta della 19esima edizione del concorso organizzato dall’associazione “Stella di Betlemme”, che punta l’attenzione su tutti i presepi realizzati in città, molti dei quali sono vere e proprie opere d’arte; il premio tradizionalmente viene assegnato dalla Famiglia Piccione.

“L’iniziativa si inserisce nella logica, più volte ribadita, di rendere il nostro Museo la casa di tutti – dice la direttrice del PALM, Anna Occhipinti – aprendolo alla città anche per ospitare eventi eterogenei. Vista la difficoltà di trovare un luogo adatto ad accoglierli, ho accettato senza indugio la richiesta dell’Associazione, lieta di poter essere di aiuto”.

I presepi in gara sono sempre realizzati interamente a mano, con materiali diversi, grande immaginazione, creatività, impegno e dedizione.

Il concorso ogni anno coinvolge la cittadinanza in un viaggio alla scoperta delle creazioni più originali, creative e artigianali dei presepi fatti in casa, e la manifestazione è diventata negli anni un appuntamento importante, in grado di richiamare sempre più spettatori.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.