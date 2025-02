La forza deflagrante delle rivelazioni e le conseguenti scelte che i personaggi sono costretti a compiere quando si trovano faccia a faccia con la realtà. Su questo ruotano le storie contenute nei 10 racconti di ”Rivelazioni” (edizioni Albatros) il romanzo di Teresa Scelsi che verrà presentato alle 18 di mercoledì 26 febbraio al Piccolo Teatro dei Biscottari, al civico 27 di via dei Biscottari, nel cuore del centro storico di Palermo.

Dialogherà con l’autrice lo scrittore e saggista Vito Lo Scrudato.

IL LIBRO

Dieci racconti, ispirati prevalentemente a fatti realmente vissuti dall’autrice, che spaziano dal passato della seconda guerra mondiale, con le sue ferite mai del tutto rimarginate, al presente di una Palermo fortemente pervasa dalla criminalità mafiosa. Tra desideri, dubbi e paure, i protagonisti sceglieranno di addossarsi responsabilmente il peso doloroso degli eventi, scoprendo che anche un piccolo gesto di cura è in grado di salvarli e, in definitiva, di rendere il mondo un posto migliore.

L’AUTRICE

Teresa Scelsi è nata nel 1951 a Ciminna (PA), ma è sempre vissuta a Palermo, dove per quasi quarant’anni è stata docente di italiano e latino. Si è sempre divisa tra la professione e la famiglia, non trascurando mai il tempo per la lettura e i viaggi. Ama considerarsi una trafficante di parole e anche dopo la pensione ha continuato a praticare il vizio di insegnare e di imparare, infatti insegna come volontaria ai giovani e meno giovani; ai primi presso un’associazione di aiuto allo studio, ai secondi presso l’Università Popolare, dove da oltre un decennio diffonde la parola di Dante. Gratificata dall’entusiasmo dei corsisti, ha raddoppiato l’impegno attivando un corso dedicato al racconto al femminile, grazie al quale ha scoperto la passione per la scrittura.





Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.