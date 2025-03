“Veglia prolungata fino a tardi, molto dopo il calar del sole, nell’incanto del racconto, in una danza ininterrotta di parole”. Così si può tradurre vagamente “Samar”, termine arabo, sostantivo, di difficile traduzione in italiano.

Ed è “SAMAR”, il primo studio per una performance notturna di e con Giovanni Alfieri, con la regia e le musiche di Sergio Beercock che fonde rito, tradizione orale e musica elettroacustica, in scena alle 21 di venerdì 28 Marzo al Piccolo Teatro dei Biscottari, al civico 27 di via dei Biscottari.

Lo Spettacolo

Dal tramonto all’alba, due antichi “compari” guidano il pubblico in un viaggio tra canti, filastrocche, racconti e gesti simbolici raccolti a orecchio da zii, zie e maestri, ispirati dai riti di affratellamento del sud Italia. Al centro c’è un banchetto condiviso, al quale il pubblico è invitato a partecipare, trasformando lo spettacolo in un’esperienza collettiva e partecipativa.

Biglietto € 7,00, tessera associativa € 5,00.

Prenotazione obbligatoria al cell. 388.3255022 o all’e-mail: incontroteatro2@gmail.com.

Insieme allo spettacolo si potrà gustare un bicchiere di vino offerto da Mandrarossawines.

Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

