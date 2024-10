Un pomeriggio immersi nella storia di una famiglia attraverso la figura di una donna, la cui vita rivive, in forma diaristica, nell’appassionante ricostruzione di Salvatore Requirez.

“Con gli occhi di Franca” è il libro di Salvatore Requirez, edito da Nuova Ipsa, in cui l’autore cuce ad arte una sequenza infinita di fatti ed eventi (storicamente accertati) che videro Donna Franca Florio protagonista vengono restituiti alla coeva atmosfera intrisa dei bagliori della Belle Époque ma anche dei disagi di due consecutive Guerre Mondiali. Con l’ausilio di documenti inediti, di testimonianze dirette raccolte nel tempo e di specifici approfondimenti, accanto alle feste e alle cerimonie che fecero della Palermo Liberty una capitale capace di attrarre, per anni, il soggiorno di principi e teste coronate di tutta Europa, trovano spazio le complicate dinamiche finanziarie che condussero all’inesorabile declino dell’impero economico dei Florio scrupolosamente annotate in ogni frangente.

Il libro sarà presentato alle 18 di venerdì 25 ottobre al Piccolo Teatro dei Biscottari, in via dei Biscottari 27. Insieme all’autore sarà presente Filippo Forgia. Modera Isidoro Farina, responsabile eventi di Nuova Ipsa

Il libro

Franca Iacona di San giuliano è una ragazza fortunata, ha sposato lo scapolo più ambito e ricco della città, forse anche d’Italia. Erede di un patrimonio immenso, uomo di grande fascino e stile, Ignazio si butta a capofitto in avventure commerciali e storie clandestine. Ma la giovane Franca non resta celata nell’ombra: è una Florio ormai. Bella, intelligente, regina indiscussa di gusto e raffinatezza è la stella mondana di ogni evento. Le sue presunte amiche la invidiano e ad ogni occhiata corrisponde un pettegolezzo, ma lei sa bene che tutte darebbero un occhio per essere al suo posto. Sempre in prima linea nell’accogliere re, principi, zar e kaiser, intima amica di artisti, intellettuali e scrittori, anima nobile sempre disposta ad aiutare i bisognosi, moglie comprensiva e innamorata avrà tuttavia una vita piuttosto travagliata. Denaro, successo e gioielli non la ripagheranno dei grandi dispiaceri che nessuna madre riuscirebbe mai ad accettare e il lento declino economico dell’impero ereditato dal suo consorte l’accompagnerà verso una fine inesorabile ma dignitosa.

L’autore

Salvatore Requirez, nato a Palermo nel 1957, medico, ha diretto diverse aziende sanitarie del servizio pubblico. Nel 1991 è vincitore del Secondo Premio di Storiografia Municipale bandito dalla Provincia Regionale di Palermo con l’opera inedita Una città tra le ville. Ha fino ad oggi pubblicato: Le Ville di Palermo (1996), presentazione di Dacia Maraini; Targa Florio (1997) con la presentazione di Luca Cordero di Montezemolo che nel 1998 riceve la targa d’onore al Premio Bancarella Sport; I campioni della Targa Florio (2003); il romanzo Il Leone di Palermo (2005) e Storia dei Florio (2007).

Per i tipi Nuova Ipsa Editore ha pubblicato: Il segreto dell’anfora (2015), Cento volti di un mito. Targa Florio, un fenomeno sportivo, sociale, culturale (2016), Con gli occhi di Franca (2018), Il giro automobilistico di Sicilia (2019), Coppa Florio (2020), Memorie dell’isola (2021), Ignazio Florio. Il leone di Palermo (2021).





Luogo: Piccolo Teatro dei Biscottari, Via dei Biscottari, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

