“Viviamo in un tempo in cui l’unica ideologia per tutti è il consumismo. Il popolo ormai è solo pubblico dello spettacolo o utente dei servizi. Nel Medioevo atomico le mura sono immateriali e gli accessi dipendono dalle informazioni. Fuori delle mura ci sono gli Altri; una massa di esclusi, di precari, di estranei che cresce e che avanza minacciosa“.

A farci scoprire chi sono questi esclusi e intrusi è Victor Matteucci con il suo libro “Gli estranei. Underclass e identità borderline” (Nuova Ipsa edizioni). Prefazioni di Rita Al Khayat e Mauro Laeng – introduzione di Alberto Franceschini.

«Chi sono gli estranei? Forse una nuova classe. Di certo – scrive l’autore – una massa di sconosciuti senza lavoro, senza diritti e senza cittadinanza, accampati fuori delle mura, nello scenario apocalittico del postmoderno e del post operaismo».

La presentazione si terrà alle 18.30 di mercoledì 8 novembre al punto Einaudi di Via Orti 19, a Milano. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Gilda Sciortino.

L’autore

È project manager senior per la cooperazione internazionale, presidente e co-fondatore della rete euro- araba MEDITER www.euromediter.eu con sedi a Bruxelles, Beirut e Palermo. È membro dell’associazione “I Siciliani” e collabora con il mensile fondato da Pippo Fava e diretto da Riccardo Orioles.

È stato allievo e ha collaborato con Ludovico Geymonat. Ha collaborato con la rivista “Testimonianze”, con le Edizioni “Cultura della Pace” e con Ernesto Balducci ed è stato tra i fondatori della Fondazione Balducci, tra l’82 e l’89.

È stato Presidente regionale dell’ARCI dall’ ‘89 al ‘93. È stato Direttore dell’Istituto Ricerca e Sviluppo (IRIS) dal 1994 -2000. È stato consulente accreditato ONU- UNDP dal 2009 al 2011 per la cooperazione bilaterale. È stato volontario per anni nelle carceri italiane con l’associazione “Ora D’Aria”.

Ha fondato e diretto i periodici Alter, Movimenti, e Sinistr@ e, con Riccardo Orioles, il mensile “Rosso e Nero”. È autore di varie pubblicazioni e articoli su tematiche inerenti: il sud e i sistemi clientelari, la criminalità organizzata, l’estraneità e l’esclusione sociale, la critica al capitalismo.

Tra le sue pubblicazioni: “Abruzzo isola felice”, “Pescara da mangiare”.“Il Suicidio Fabrizi”. “Il Delitto Alinovi e il caso Ciancabilla”, “Terranova, Dalla disobbedienza alla rivolta” con Ernesto Balducci, “Gli Estranei”, con un contributo di A. Franceschini e le prefazioni di Mauro Laeng e Rita El Khayat. “Noemi Crack Bang” con la giornalista Gilda Sciortino.

Vive e lavora a Bruxelles.

Luogo: Punto Einaudi, Via Orti, 19, MILANO, MILANO, LOMBARDIA

