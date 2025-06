Giuseppina Borruso Tutti i blog

La scuola professionale dei mestieri Euroform è lieta di invitare tutta la cittadinanza all’evento “Benvenuta Estate”, in programma per venerdì 13 giugno 2025 alle ore 17, presso la suggestiva cornice della Chiesa Santi Cosma e Damiano in piazza Beati Paoli, nel cuore del quartiere Capo di Palermo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Federazione Nazionale Agricoltura (FNA – Confsal) Zonale Palermo Seralcadi di via Judica, 17 e la Confraternita Maria SS Addolorata e Cristo Morto del Venerdì Santo, sarà un’occasione unica per vivere un pomeriggio all’insegna dell’arte, della creatività e della condivisione.

Tra i momenti clou dell’evento:

Mostra d’arte di Gianni Mazzola, artista locale di grande sensibilità.

Hair & Beauty Corner per momenti di bellezza e benessere.

Pizza Party e aperitivo per tutti i partecipanti.

Spazi dedicati all’innovazione con l’Informatica Point e la Meccatronica Station.

L’evento è pensato per coinvolgere giovani, famiglie e appassionati di formazione professionale e artigianato, in un’atmosfera festosa che segna simbolicamente l’inizio dell’estate.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri: 327 8861025 – 351 1832837













Luogo: Chiesa Santi Cosma e Damiano, Piazza Beati Paoli

