Nel Veronese, scenario del quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, un prezioso argento per i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) che guadagnano la seconda piazza nella classifica provvisoria della massima serie tricolore

Gli altri alfieri Angelucci – Cambria (Citroen C3 Rally2) nuovi leader della categoria Over 55, seppur al debutto alla gara scaligera Esordio sfortunato, invece, per i siciliani Lo Cascio – Rappa (Toyota GR Yaris), costretti al ritiro per noie meccaniche

Talento, costanza, determinazione e, perché no, un pizzico di fortuna, che non guasta mai. Un mix di ingredienti che ha caratterizzato il fine settimana agonistico appena archiviato di due dei tre equipaggi portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), di ritorno dal 42° Rally Due Valli, quarto di sette appuntamenti in calendario del prestigioso Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Lungo i selettivi asfalti del Veronese, infatti, Simone Campedelli aggiudicandosi un prezioso argento e centrando, così, il quarto podio stagionale, si è rilanciato nella lotta al titolo guadagnando il secondo posto nella classifica provvisoria della serie tricolore. Eppure, per il pilota cesenate, sempre alla guida della Skoda Fabia RS Rally2 della Step Five Motorsport gommata Pirelli e affiancato nell’abitacolo dalla compagna Tania Canton, la gara scaligera non era iniziata sotto i migliori auspici. Complice un testacoda nel corso della seconda prova speciale delle sette in programma (disputata il venerdì), il driver romagnolo è precipitato in settima posizione. Senza perdersi d’animo, l’indomani si è profuso in una gran rimonta risalendo fino alla terza piazza, tramutatasi in seconda nelle battute finali per il ritiro di chi lo precedeva. «Un altro risultato di rilievo in ottica campionato. Il nostro l’abbiamo fatto e bene, a mio parere» – ha sottolineato Campedelli – «Volevamo vincere a tutti i costi la power stage del venerdì, più che altro per i punti in palio. Ma in una curva lenta c’era della ghiaia in traiettoria e ci siam girati, per fortuna senza alcuna conseguenza per la vettura ma perdendo parecchi secondi di ritardo. Nonostante tutto, siam ripartiti col coltello tra i denti riuscendo a risalire la china, pur avendo non molti chilometri a disposizione. Ora guardiamo al prossimo impegno che sarà anche valido per l’”Europeo” di specialità, ovvero, il Rally Roma Capitale».

Altro protagonista della due giorni veneta è stato, altresì, l’altro alfiere Fabio Angelucci, a bordo della Citroen C3 Rally2 della D-Max Racing “calzata” Pirelli e sempre in coppia con Massimo “Max” Cambria. Il pilota romano, infatti, non poteva sperare in miglior regalo di compleanno (festeggiato il 28 giugno) inserendosi nella top ten del Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP) e, soprattutto, chiudendo secondo in una competitiva “Over 55”, dove ha acquisito in realtà punteggio pieno che gli ha permesso, così, di riappropriarsi della leadership di categoria. «Un argento che di fatto è un oro, risultando il tedesco Gerhard (primo tra gli over ndr) “trasparente” ai fini dell’assegnazione della Coppa ACI Sport» – ha spiegato un più che soddisfatto Angelucci – «Detto questo, vorrei rivolgere un augurio di pronta guarigione a “Pedro” (ritiratosi nel prologo per un incidente ndr), persona speciale prima ancora che mio diretto avversario, sperando di rivederlo in lizza quanto prima. In merito al “Due Valli”, impegno per me del tutto inedito, è stato un weekend decisamente travagliato. Durante la frazione cronometrata disputata in notturna, infatti, abbiamo accusato problemi alla fanaliera e ci è stato assegnato un tempo imposto. All’avvio della tappa del sabato abbiamo ripreso le misure guadagnando terreno fino a quando, nei due tratti finali, abbiamo sofferto per il surriscaldamento della frizione, ma tant’è».

Andando alle dolenti note, infine, debutto non poco sfortunato per il giovane nisseno Salvatore Lo Cascio (Toyota GR Yaris curata dalla GB Motors) che, sotto l’egida della DLF Academy e navigato dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa, è stato costretto al ritiro per problemi di natura meccanica nel secondo di cinque round della GR Yaris Rally Cup, dopo il successo conseguito al Rally Regione Piemonte, match inaugurale del monomarca.





Classifica finale assoluta 42° Rally Due Valli

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) in 1h08’43”9; 2. Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) a 46”2; 3. Signor-Michi (Skoda Fabia RS Rally2) a 56”2; 4. Avbelj-De Guio (Skoda Fabia RS Rally2) a 59”4; 5. Nucita-Pollet (Hyundai i20n Rally2) a 1’09”6; 6. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’12”9; 7. Sartor-Mattucci (Skoda Fabia Rally2) a 1’58”6; 8. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’04”4; 9. Bottoni-Peruzzi (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’23”4; 10. Aragno-Guzzi (Skoda Fabia Rally2) a 2’35”6.

Classifica finale 42° Rally Due Valli (Over 55)

1. Gerhard-Kvick (Skoda Fabia Rally2) in 1h16’35”8; 2. Angelucci-Cambria (Citroen C3 Rally2) a 12”7; 3. Cunegatti-Panato (Peugeot 208 Rally4) a 56”5; 4. Ceccato-Pozzi (Skoda Fabia Rally2) a 1’10”6; 5. Campostrini-Somenzi (Peugeot 208 Rally4) a 2’11”; 6. Stizzoli-Anselmi (Skoda Fabia Rally2) a 3’58”5; 7. Visentin-Cisamolo (Peugeot 106 S16) a 3’59”5; 8. Patuzzo-Martini (Peugeot 208 Rally2) a 4’11”6; 9. Panato-Albieri (Peugeot 106 S16) a 10’19”6; 10. Salandini-Ferrari (Peugeot 208 Rally4) a 10’45”9.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).





