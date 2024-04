Domenica 14 aprile, alle ore 17,30 al Roots, in via Borrello 73, a Catania, andrà in scena lo spettacolo ‘La sfida – duello tra musica e magia’ della compagnia palermitana Teatro Atlante. Questa rappresentazione teatrale chiude la rassegna teatrale per le generazioni future, ‘Il teatro dei giganti’, prodotto da La Casa di Creta.

Antonella Caldarella e Steve Cable dopo una tournèe che li ha visti impegnati in rappresentazioni teatrali in tutto lo Stivale sottolineano: “Siamo tornati ricaricati e pieni di energia, pronti a nuove sfide. Ci stiamo preparando per SudDiVisioni, con tante novità. Chiudiamo la stagione per il teatro dei più giovani con questo spettacolo che affascinerà non solo la nostra giovane platea, ma tutta la famiglia ”.

La sfida tra chi sarà? I protagonisti sono Mister Bum e Mister Mu, un musicista e un mago che si contendono lo stesso palco, sfidandosi a colpi di ritmo e giochi di prestigio. Chi riuscirà a conquistare il pubblico? Per scoprirlo bisognerà seguire lo spettacolo fino all’ultimo numero. Lo spettacolo usa la musica e l’illusionismo in funzione narrativa, per regalare agli spettatori momenti di divertimento e poesia.

Emilio Ajovalasit e Salvo Compagno si uniscono per creare una performance ricca di colpi di scena, in un susseguirsi di numeri magici e brani musicali con strumenti provenienti da tutto il mondo, dove la percussione e il ritmo sono i protagonisti. Mister Mu, è un personaggio creato da Emilio Ajovalasit nel 2007, una figura che ha radici profonde, che vengono da lontano; la sua poetica si ispira ai personaggi del cinema muto di Charlie Chaplin, a Jacques Tati, alla tradizione del clown e a quella della pantomima; si ispira inoltre a tutta quella tradizione che utilizza l’illusionismo in veste teatrale, dando a quest’arte una veste narrativa. Vi aspettiamo al Roots, non dimenticate di prenotare al numero: 3534304936.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.