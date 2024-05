Venerdì 10 e sabato 11 maggio, alle ore 20,30 e domenica 12, alle ore 18,30 nello spazio artistico teatrale Roots, in via Borrello, 73, a Catania, andrà in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo ‘La Loba’, scritto e diretto da Antonella Caldarella. Rappresentazione teatrale che chiude la rassegna ‘Rigenerazioni’, prodotta dal Teatro ArgentumPotabile.

“È un testo teatrale ispirato alle fiabe contenute nel libro di Clarissa Pinkola Estés ‘Donne che corrono coi lupi’ – dichiara Antonella Caldarella –. È una sorta di viaggio con tante fiabe simboliche basate sull’archetipo femminile, dal respiro quasi arcaico. Mi piace sottolineare che è un teatro narrativo, ma allo stesso tempo fisico e dinamico. Tutto fatto di sudore e anima. La loba è la lupa, la raccoglitrice, la donna delle ossa. Il suo canto, se scegli di seguirlo, ti porta in un mondo arcaico dove danzano donne-foche sotto la luna in riva al mare, dove la donna-scheletro beve lacrime umane per ricoprirsi di carne, dove i vecchi si rivelano bambini e i bambini, vecchi saggi. Alla scoperta della donna selvaggia che dimora in noi che talvolta rimane nascosta per anni oppure si manifesta sin dalla nascita”.

Lo spettacolo propone un viaggio attraverso queste storie, un guardarsi dentro, un rito collettivo che fa eco alle origini sacre del teatro stesso.

La rappresentazione teatrale si dipanerà sulle musiche originali di Andrea Cable. In scena ci saranno le attrici: Maria Riela, Clara Baudo e Chiara Sciuto. I costumi sono di Gaetano e Maria Riela.

Prenotazione obbligatoria al numero: 3534304936.

