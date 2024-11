Sabato 23 e sabato 30 novembre, alle ore 17, al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41, a Palermo, è in programma uno spettacolo per famiglie dal titolo “Il libro fatato”, scritto e diretto da Daniela Pupella, che promette di regalare un delizioso pomeriggio a grandi e piccini. In scena: Giorgia Amato, Martina Di Franco, Renato Bianconi, Chiara D’Arpa, Piersalvo di Pietro e Sofia Pupella.

Cosa ci fanno Biancaneve, Cenerentola Pinocchio e la Sirenetta fuori dalle loro fiabe? È per colpa di Ciubrix, il malvagio re dell’elettronica e della tecnologia che vuole impedire a tutti i bambini di leggere i libri, così da poterli manipolare per renderli vuoti e fragili. L’aiuto di una fata e l’intervento dei piccoli spettatori faranno rinsavire il malvagio.





Biglietti:

10 euro adulti

8 euro bambini dai 2 anni in su.





Info e prenotazioni: 091 6710494

http://www.teatrosanteugenio.it/

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 23/11/2024

Data Fine: 30/11/2024

Ora: 17:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 10.00

