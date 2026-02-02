È stata consegnata al Senato della Repubblica la prima onorificenza del 2026 rilasciata dal Centro Studi Internazionale Federico II. Il prestigioso riconoscimento Augustale è stato conferito a Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna in Italia.

La cerimonia si è svolta in occasione di un incontro istituzionale tra il presidente del Centro Studi Internazionale Federico II, Giuseppe Di Franco, e l’ambasciatore spagnolo. Alla consegna hanno preso parte anche gli ambasciatori Gaetano Cortese e Stefano Baldi e Susana Mora Alonso-Muñoyerro dell’Università Politecnica di Madrid.





Il riconoscimento Augustale viene assegnato annualmente dal Centro Studi a personalità del mondo accademico e diplomatico che si sono distinte per il loro contributo alle relazioni internazionali e alla promozione del dialogo tra i Paesi.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto sui temi della diplomazia culturale e del soft power, con l’avvio di possibili rapporti di collaborazione tra il Centro Studi Internazionale Federico II e l’Ambasciata di Spagna in Italia.





Miguel Fernández-Palacios è Ambasciatore di Spagna in Italia dal 2022 e vanta una lunga carriera diplomatica con incarichi in Europa, Africa e presso organizzazioni internazionali, contribuendo al rafforzamento dei rapporti istituzionali, culturali ed economici tra Italia e Spagna.

“Il conferimento dell’Augustale a Miguel Fernández-Palacios – sottolinea il presidente del Centro Studi Federico II, Giuseppe Di Franco – rappresenta un segnale forte di attenzione verso una diplomazia capace di unire dialogo istituzionale, cultura e cooperazione internazionale e si inserisce in un percorso volto a promuovere nuove occasioni di confronto e collaborazione nel campo della diplomazia culturale. L’Ambasciatore di Spagna in Italia incarna pienamente questi valori, distinguendosi per il suo impegno nel rafforzare i rapporti tra i nostri Paesi”.

