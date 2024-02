Uno spettacolo teatrale che mira a divertire e coinvolgere grandi e piccini con un susseguirsi di gag e personaggi colorati e spiritosi, tra i più amati dai bambini. Nuova iniziativa al “Teatro al Convento” di Palermo. Appuntamento sabato 17 febbraio, alle 17, in via Castellana Bandiera, 66,con il format teatrale ideato appositamente per tutta la famiglia, “Voglio andare a teatro!”.

Un’atmosfera giocosa e leggera è quella che avvolgerà la platea durante tutto lo spettacolo, in cui spesso e volentieri sarà proprio il pubblico a diventarne il protagonista, grazie ovviamente all’aiuto dei numerosi personaggi con cui basterà interagire con ironia e spirito di iniziativa così da assicurarsi due ore di sano divertimento per tutte le età. Il tutto condito con risate e bella musica, il modo più carino per stare tutta la famiglia in teatro.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043.

