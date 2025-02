L’ERSU di Palermo, in collaborazione con il Teatro Biondo Stabile di Palermo, offre agli studenti e alle studentesse delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia Occidentale l’opportunità di assistere gratuitamente agli spettacoli della Stagione 2024/2025 della Sala Grande.





La Card ERSU

Saranno 124 le Card ERSU distribuite per l’accesso agli spettacoli secondo il principio “primo arrivato, primo servito”: 70 card per posti in platea e palchi (valore 18€ ciascuna); 54 card per posti in galleria (valore 10€ ciascuna).





Ogni card consente due ingressi alla Sala Grande del Teatro Biondo: può essere utilizzata per assistere a due spettacoli diversi singolarmente, oppure può essere utilizzata per portare con sé un accompagnatore allo stesso spettacolo.

Le card saranno valide fino al giorno 11 maggio 2025, data dell’ultima produzione teatrale della stagione del Teatro Biondo con l’ultima replica dello spettacolo in programma di Simone Cristicchi. Tra gli spettacoli cui potere gratuitamente: Thérèse di Stefano Ricci, Antonio e Cleopatra di Valter Malosti, Sarabanda di Roberto Andò, Terramatta di Vincenzo Pirrotta, Cistellaria di Cinzia Maccagnano, Franciscus di Simone Cristicchi.





Come richiedere la Card ERSU

Gli studenti interessati possono fare richiesta della ERSU/Teatro Biondo Card ERSU tramite il seguente link: https://bit.ly/3QopNl9

Una volta ottenuta la card, nelle modalità che saranno comunicate ai primi richiedenti, sarà possibile prenotare i posti disponibili presso il botteghino del Teatro Biondo o tramite la piattaforma VivaTicket, selezionando “Servizio Clienti” e inserendo il codice della card.

Scopri il programma completo della stagione teatrale qui:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.iostudionews.it/wp-content/uploads/2025/02/Teatro-Biondo-PROGRAMMA-x-ERSU.pdf.pdf





Per ulteriori informazioni, visitare il sito dell’ERSU di Palermo (www.ersupalermo.it) o contattare l’Ufficio Attività Culturali (email: ufficio.cultura@ersupalermo.it – tel. 091 654 5939 – cell. 3398765366)

