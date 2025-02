Il Teatro Golden di Palermo ospiterà il 7 marzo alle ore 21 un grande evento culturale: un viaggio musicale e teatrale nell’universo di Lucio Dalla.

“Ciao Lucio. Omaggio a Lucio Dalla”, è, infatti, il progetto nato nel 2014 dalla profonda passione di Valentino Aquilano, un artista che ha scelto di dedicare la propria carriera alla musica e all’eredità di Dalla.

Non si tratta di un semplice omaggio, ma di una celebrazione autentica della vita e dell’opera di una delle più grandi icone della musica italiana.

Inizialmente concepito come Work in Progress Lucio Dalla, lo spettacolo ha progressivamente assunto una forma distintiva, capace di onorare non solo le melodie e i testi di Dalla, ma anche la sua straordinaria abilità di narrare storie attraverso la teatralità delle sue composizioni.

Valentino Aquilano non si limita a reinterpretare Dalla; grazie alla sua affinità vocale e alla somiglianza fisica, offre una performance che cattura l’essenza dell’artista, regalando al pubblico momenti di intensa emozione.

Gli arrangiamenti, curati con attenzione logica e arricchiti da narrazioni e aneddoti, ricreano l’atmosfera delle esibizioni originali, invitando gli spettatori a rivivere la magia e l’intensità che solo Lucio Dalla sapeva trasmettere. Il repertorio abbraccia i brani più iconici del cantautore, spaziando da ballate toccanti come “Anna e Marco” e “Futura”, a pezzi energici come “Balla balla ballerino” e classici senza tempo come “Caruso” e “Attenti al lupo”.

Valentino si avvale della collaborazione di una band di musicisti di alto profilo: professionisti che condividono la sua visione e che, grazie alla loro esperienza e al loro talento, ricreano le sonorità inconfondibili di Dalla, conferendo allo spettacolo una dimensione musicale di eccellenza. Si tratta di Mirko Minetti alla batteria, Francesco D’Alessandro al basso, Roberto Mastro alle chitarre, Carmine Cubellis alle tastiere e Alberto Grossi al sax e percussioni.

“Ciao Lucio” non è soltanto un concerto, ma una vera e propria esperienza teatrale che rende omaggio all’eredità musicale, poetica e umana di Lucio Dalla.

Si tratta di un viaggio emozionante che riporta il pubblico al cuore dell’arte di un genio indimenticabile.

“Canto le sue canzoni sin da bambino – dice Valentino – ma poi dal 2014 lo spettacolo ha preso forma. Ho iniziato a esibirmi nei locali con pochi strumenti, poi nelle piazze e nei teatri.

Pugliese di Apricena, in provincia di Foggia, Valentino è stato spesso anche alle Tremiti, luogo e meta preferiti di Lucio Dalla. Il concerto, della durata di un paio d’ore, è un viaggio attraverso il tempo: un ricordo anche dei suoni in particolare degli anni ’80, e del periodo in cui ci fu l’exploit del miglior Lucio di sempre. “Cercherò di esprimermi al meglio, sia da attore che da cantante – conclude Valentino Aquilano – e di essere lui a tutti gli effetti, grazie alle mie esperienze sia in tetro che in tv, cercando dal vivo il ricordo. E come dico sempre… “Solo guardando in alto capiremo la profondità delle cose”.

E’ possibile acquistare i biglietti alla biglietteria del Teatro Golden e su VivaTicket.it o in un punto vendita VivaTicket

