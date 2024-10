Al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, col sesto spettacolo in programma, si conclude la VII edizione del festival di teatro contemporaneo Pubblic-Azione che, quest’anno, è accompagnata dal sottotitolo “Ti amo anch’io” con la direzione artistica di Marco Pupella. Appuntamento quindi in piazza Europa 39/41, venerdì 25 ottobre, alle ore 21, con Così è se vi pare, di Luigi Pirandello, per la regia di Lavinia Pupella che ha dato un taglio registico moderno e veloce. Protagonisti sul palco: Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Luciano Sergiomaria, Vincenzo Pepe e Fabiola Arculeo. Progetto luci, Alessandro Pupella; suono, Giuseppe Borruso.

Una delle opere di Pirandello che ci parla della molteplicità dei punti di vista e della realtà, nonché della verità, o meglio, la verità dell’altra secondo ciascuno. Supposizioni, deduzioni, illazioni e punti di vista. Ma cosa possiamo noi sapere degli altri? Chi sono? Cosa sono? Se non sappiamo nemmeno chi siamo noi stessi per noi e secondo noi. E’ così che, in una piccola comunità di provincia, i protagonisti cercano di imporre il loro punto di vista sull’arrivo di una nuova famiglia composta da marito, moglie e suocera di lui. La coppia vive insieme, mentre la suocera, da sola, in un appartamentino. Perché? Come mai una figlia terrebbe lontana una madre in un luogo dove entrambe sono forestiere? E perché, lui, il genero, il signor Ponza, va a fare visita alla signora Frola senza mai portare la moglie con sé? Supposizioni, verità soggettive sveleranno la poetica geniale di Luigi Pirandello… svelando una storia di pazzia? Ma chi è pazzo? Lei? Lui? E lei, la moglie, esiste veramente… anche se nessuno l’ha mai veduta?

Ingresso libero.

Prenotazioni al numero 091 6710494.

Ulteriori info su:

http://www.teatrosanteugenio.it/

Luogo: Teatro Sant’Eugenio , Piazza Europa , 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/10/2024

Data Fine: 25/10/2024

Ora: 21:00

Artista: Compagnia del teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.