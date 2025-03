Prosegue al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41 a Palermo, la Stagione 2024-2025 con la commedia di Aristofane “Lisistrata” diretta da Daniela Pupella che sarà in scena con Iaia Corcione, Leonardo Campanella, Fabiola Arculeo, Mirko Ingrassia, Massimiliano Sciascia, Luciano SergioMaria, Gaia Paternostro, Martina Di Franco, Francesco Corso e gli allievi senior della Scuola di recitazione Mario Pupella. Progetto luci, Alessandro Pupella. Audio, Giuseppe Borruso. Lo spettacolo è in programma per tre week end, dal 29 marzo al 13 aprile, nei giorni di sabato (con inizio alle ore 21) e di domenica (con inizio alle ore 17.45).

La commedia di Aristofane racconta lo sciopero sessuale ordinato da Lisistrata a tutte le donne della Grecia per convincere i loro uomini a porre fine alla lunghissima guerra del Peloponneso. Nella regia di Daniela Pupella, lo spettacolo è rappresentato in una corale femminile e maschile in cui donne e uomini si confrontano, si respingono, si maledicono e infine si cercano perché, in quanto esseri umani, sono comunque destinati a stare insieme.

“L’uomo non prova piacere se non lo prova anche la donna”, in questa frase è condensato il senso dello smarrimento maschile se la donna nega la sua presenza: bisogna per forza ritrovarsi e, se gli uomini hanno perso il senno per una guerra talmente duratura da sembrare normale, le donne dovranno prendere in mano la situazione e tentare la via della pace ad ogni costo, traendo spunto dalla semplicità con cui si prendono cura della loro casa.

La commedia, inoltre, vive di momenti comicissimi ai quali fanno da contraltare altrettanti momenti di riflessione poichè, dopo 2500 anni, il tema purtroppo rimane attuale. Ed in questa corale femminile, ogni donna protagonista sul palco è Lisistrata.

Costo del biglietto: 16 euro intero; 14 euro, ridotto.

Info e prenotazioni biglietti: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti online

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 29/03/2025

Data Fine: 13/04/2025

Ora: 21:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 16.00

