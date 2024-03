PALERMO, 06/03/2024 – Tecnica di assaggio, legislazione ed etichetta dei vini, concetti di viticoltura, parametri analitici: sono solo alcune delle materie che verranno affrontate durante il XXVII Corso di Enologia e Degustazione dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (ONAV), sezione di Palermo. Quattordici lezioni a cadenza settimanale, dal 21 marzo sino al 6 giugno, giorno in cui si terrà l’esame finale consistente in una prova scritta e nella prova pratica di degustazione di cinque vini. “I nostri corsi – commenta Gianni Giardina, enologo e delegato provinciale dell’ONAV – sono un punto di riferimento non solo per chi si avvicina per pura passione al mondo del vino, ma anche e soprattutto per gli addetti ai lavori, per chi già opera nel mondo della vitivinicoltura o per chi gestisce ristoranti, bar e enoteche. In 27 anni abbiamo visto crescere la cultura del vino ed abbiamo contribuito a diffonderla. Oltre mille e 300 i diplomi consegnati, più di cinquecento le lezioni didattiche tenute da docenti altamente qualificati, più di centoventi gli incontri-seminari, trecento le serate a tema sulle diverse tipologie di vino, cento le visite didattiche e i viaggi studio in Sicilia e in altre regioni vitivinicole, oltre diecimila i vini valutati oltre a numerosi banchi d’assaggio e manifestazioni varie. Molti dei nostri esperti assaggiatori – conclude Giardina – fanno parte delle commissioni d’assaggio per la valutazione dei vini DOC della Sicilia presso l’IRVO di Palermo, ente patrocinante a titolo gratuito del corso”.

Al via dunque giovedì 21 marzo con una prima lezione dedicata a "Elementi di fisiologia dei sensi, stimoli e loro percezioni" durante la quale verrà effettuata una prova pratica di memoria olfattiva su odori semplici e la degustazione di un vino. Tutti gli incontri si terranno ogni martedì e giovedì dalle ore 20 alle ore 22 presso il Circolo Telimar (via Lungomare Cristoforo Colombo 4977 Addaura – Palermo). Il percorso didattico si concluderà in cantina dove verranno spiegati i processi produttivi e i "segreti" per ottenere un vino di qualità. Ogni incontro comprende una parte teorica e una degustazione guidata di quattro campioni di vino, rappresentativi del vitigno e del territorio, selezionati da assaggiatori esperti. Le lezioni sono tenute da relatori abilitati all'insegnamento, enologi, agronomi, esperti. I vini verranno serviti e degustati senza l'indicazione del produttore. Il corso è a numero chiuso. Dopo l'esame finale verrà rilasciato il Diploma di Patente d'Assaggiatore di Vino.









Si allega programma e modalità di iscrizione.

