Prosegue la seconda edizione del ciclo di incontri “(e)Venti di legalità“, promosso dall’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Riposto in sinergia con il Comune di Riposto. Domani, martedì 6 maggio, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’ITCAT ‘N. Colajanni’, si terrà l’incontro dal titolo: ‘Sicurezza stradale e nuovo Codice della Strada: regole, prevenzione, responsabilità’.

A presiedere l’incontro sarà la dott.ssa Marica Sanfilippo, primo dirigente della sezione Polizia Stradale di Catania. Il dibattito, rivolto in particolare agli studenti delle ultime classi, affronterà alcuni nodi centrali della sicurezza stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni su comportamenti responsabili alla guida. Saranno approfondite le principali cause degli incidenti stradali, tra cui: eccesso di velocità, uso del cellulare o distrazioni alla guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mancato rispetto della segnaletica. Particolare attenzione sarà riservata alle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada e al valore della prevenzione come strumento fondamentale per salvare vite umane.

“La cultura della legalità passa anche dal rispetto delle regole quotidiane, come quelle del Codice della Strada – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Coinvolgere i nostri giovani in un confronto diretto con chi ogni giorno lavora per garantire sicurezza e legalità rappresenta un investimento prezioso per il futuro della nostra comunità. I giornali ci restituiscono ancora troppe tragiche notizie che riguardano incidenti mortali, spesso giovani vite spezzate. Non possiamo restare indifferenti – conclude – la prevenzione è un dovere morale e civico”.

L’incontro intende richiamare l’attenzione sull’urgenza di una maggiore consapevolezza tra i giovani sul tema della sicurezza stradale, in un contesto in cui, purtroppo, i dati sugli incidenti mortali che coinvolgono ragazzi e ragazze continuano a essere drammaticamente alti. “È fondamentale che i ragazzi comprendano il legame tra conoscenza delle regole e responsabilità personale – spiega Rosalba Mingiardi, dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Riposto – La scuola ha il dovere di formare non solo studenti competenti, ma cittadini consapevoli. Questo incontro con la Polizia di Stato è un’opportunità concreta di crescita civile e di educazione alla vita. Purtroppo, lo scorso anno uno dei nostri studenti ha perso la vita proprio in un tragico incidente stradale. Non vogliamo più vivere quel dolore, non vogliamo più piangere i nostri ragazzi. Ecco perché la prevenzione e la consapevolezza devono diventare parte integrante del loro percorso di formazione”.

