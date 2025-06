Al via a Segesta la terza edizione del Festival Intrecci Narrativi, giunto alla terza edizione e promosso dall’Associazione per l’Arte, con la direzione artistica di Vito Lanzarone. Quest’anno, la rassegna di musica e letteratura, che si svolge all’interno del Tempio di Segesta, prenderà il via venerdì 11 luglio per concludersi domenica 13 luglio. Come sempre nell’ambito del format culturale si alterneranno scrittori e musicisti in monologhi, letture e concerti per il pubblico affezionato che segue sin dalla nascita l’evento organizzato dall’Associazione per l’Arte che, da più di vent’anni è attiva nella promozione della cultura sul territorio. Ospiti delle passate edizioni sono stati, tra gli altri, Sandro Veronesi, Viola Ardone, Romana Petri, Nadia Terranova (che ha curato, con Christian Rocca, le prime due), e Francesco Piccolo.

“La proposta di quest’anno – dicono Vito Lanzarone e Giuseppe Messana, direttore artistico e presidente dell’Associazione – che desideriamo mantenere anche nelle prossime edizioni, vede le tre serate caratterizzate da diverse peculiarità. L’apertura è dedicata agli esordienti; la seconda serata vede sul palco un unico straordinario interprete della letteratura contemporanea che con un proprio monologo ci fa entrare nei meandri del suo ultimo romanzo e chiudiamo questa terza edizione con la musica, con uno dei cantautori e musicisti che ha lasciato e continua a lasciare un’impronta netta sulla scena musicale d’autore italiana”.

Questo, nel dettaglio, il cartellone della Rassegna di quest’anno:

* Venerdì 11 luglio ore 20.00 – Esordire è come nascere

Non si nasce una seconda volta, così come non si scrive il primo libro se non una volta: la voce, le idee, i temi del primo libro determineranno la vita intera di uno scrittore.

Con Saba Anglana, Valerio Mieli, Giuliana Salvi, Leonardo San Pietro. Modera Valentina Farinaccio.

Letture a cura di Stefania Blandeburgo.

Musica a cura di Francesca Fundarò (violoncello) e Antonella Scalia (viola)

La serata si aprirà con un omaggio dedicato al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri, per celebrare cento anni dalla sua nascita.

* Sabato 12 luglio ore 20.00 – I titoli di coda di una vita insieme

Un monologo di e con Diego De Silva tratto dal suo ultimo romanzo (Einaudi 2024)

Diego De Silva racconta con forza le speranze, le delusioni, le felicità sepolte, il complicato groviglio di sentimenti che accompagnano da sempre la fine di un amore.

* Domenica 13 luglio ore 20.00 – Concerto a cuor leggero

Con Riccardo Sinigallia, ec componente dei Tiromancino (chitarra piano e voce) e Laura Arzilli (basso e voce).

Ci siamo fermati ad ascoltare. Non ci sono nuove canzoni da suonare, ma quelle già scritte tornano a farsi sentire e stabiliscono ulteriori relazioni con noi stessi e con gli altri. Ci chiediamo se sia giusto tornare sul palco in forma ancora più intima e informale. Lo scopriremo insieme.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione sul sito:

www.associazioneperlarte.it/prenota/

L’evento si realizza in collaborazione con Ottantunocento – Consulenza culturale di Giusi Migliaccio e Serena Ferraiolo, con il Parco archeologico di Segesta, BCC – BANCA DON RIZZO e Agriturismo Tenute Plaia, e con il sostegno della REGIONE SICILIANA – Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

