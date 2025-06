Al via a Trappeto la rassegna letteraria “Di libri e pensieri”, giunta alla terza edizione, che si svolgerà dal 29 giugno al 7 luglio in piazza Umberto I. A promuovere la manifestazione il quotidiano “Il Tarlo” e l’associazione culturale “Officine di Efesto”, con il patrocinio del Comune di Trappeto. Leitmotiv di quest’anno è il tema “Resistenze”, quanto mai attuale in un mondo in cui i venti di guerra spirano sempre più minacciosi.

Sotto le stelle del borgo marinaro, a partire dalle 21,10, con ingresso libero, si alterneranno voci autorevoli che attraverso la scrittura hanno contribuito al dibattito contemporaneo, in uno scenario suggestivo accompagnato da intermezzi musicali, con un apposito corner allestito per l’acquisto dei libri e il tradizionale firmacopie.





Si comincia il 29 giugno con Francesco Bozzi e la presentazione del suo nuovo giallo “Il mostro di Urbino” (edizione Solferino); il primo luglio, sarà la volta della giornalista Lidia Tilotta con “Sogni di zenzero” (Slow Food Editore); terzo appuntamento, due luglio, con Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, che presenterà “Cinquantasette giorni” (IOD); il 3 luglio, incontro con il giornalista Salvo Palazzolo sul suo libro “L’amore in questa città” (Rizzoli); il 4 luglio, Daniela Scimeca proporrà il romanzo storico “In marcia per la libertà” (Bonfirraro); Il 5 luglio, serata in compagnia della narrativa e della saggistica contemporanea con gli autori di Navarra Editore e la presentazione dei volumi “Pioniere siciliane” e “L’isola ribelle”; Il 6 luglio, si esplorerà il patrimonio culturale e immateriale siciliano con il professore Salvatore Campo, l’associazione “Salviamo il Castello di Calatubo” e la partecipazione straordinaria del progetto “Sicilian Horror Stories”; serata conclusiva, il 7 luglio, in compagnia di Dario Cascio che parlerà del suo primo libro “Vuci Luntani” (I Buoni Cugini Editori).





“Siamo molto orgogliosi – ha detto il sindaco Santo Cosentino – di supportare la rassegna letteraria “Di libri e di pensieri”, giunta al terzo anno. La nostra è una ridente città balneare legata al sole e al mare, ma con delle solide radici culturali e ogni estate vuole offrire il suo contributo alla promozione del sapere e della lettura sul nostro territorio, ospitando intellettuali autorevoli che suscitano riflessione e dibattito intorno a temi di stringente attualità, quale quello della “Resistenza”, scelto quest’anno. Ringrazio il quotidiano “Il Tarlo” e l’associazione “Officine di Efesto” per l’impegno con cui organizzano la manifestazione, ormai diventato un appuntamento fissa per l’estate del nostro comprensorio”.

La cittadinanza, e non solo, è invitata a partecipare!

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.