Si svolgerà al molo ex colonia Cirincione di Aspra, il 27 giugno 2025, una tappa del “Festival del Mare e del Gusto”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bagheria, prevede l’unione delle eccellenze culinarie del territorio con l’energia della musica. La serata avrà inizio alle ore 19:30 con il cooking show dello chef Francesco Lelio, che delizierà il pubblico con una degustazione a base di pescato locale. Il culmine della serata sarà il concerto live degli Swingrowers, che a partire dalle ore 21 faranno vibrare il Molo con il loro inconfondibile stile electro swing/jazz.



Il Festival del Mare e del Gusto è un evento diffuso che celebra la cultura marinara, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni locali, offrendo esperienze immersive tra arte, natura, musica e storia. Promosso dal Flag Galp Golfo di Termini Imerese, nasce per valorizzare le economie del mare, l’identità culturale e promuovere un turismo sostenibile.

Dal 6 giugno al 12 settembre 2025, dieci comuni della provincia di Palermo – Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù e Pollina – diventano teatro di un’esperienza multisensoriale. Gli eventi avranno luogo tra borghi marinari, cantine storiche, castelli e belvederi affacciati sul mare. Un percorso che esalta la bellezza autentica della Costa d’Oro e ne racconta la ricchezza storica e paesaggistica.

Bagheria è protagonista con la tappa di venerdì 27 durante la quale si esibiranno gli Swingrowers. Tra principali nomi della scena electro-swing internazionale, gli Swingrowers fondono pop, jazz ed elettronica in uno stile originale dal sapore vintage, creando un’esperienza sonora unica e coinvolgente. Con quattro album all’attivo e milioni di ascolti globali, la band ha portato la propria musica sui palchi di tutto il mondo, esibendosi in Nord America, Europa, Giappone e India — incluse due date sold-out al prestigioso Blue Note di Tokyo. Il loro percorso artistico è costellato di successi: il terzo album OUTSIDEIN (2018) ha esplorato i temi della cultura digitale, seguito nel 2021 da HYBRID e nel 2022 dal singolo LOVE!. Nel 2023 è stato pubblicato Educated Feet, che ha anticipato un tour nel Regno Unito, consolidando la loro presenza sulla scena internazionale. Nel 2024 è uscito il nuovo lavoro discografico Is It Really Me…or Not?, lanciato con una tournée nei principali club italiani, a cui ha fatto seguito il singolo di Halloween I’m Gonna Scare the Pants Off You!.

L’evento che gode del patrocinio del comune di Bagheria, è organizzato in collaborazione con La Costa d’Oro, 4GALP, FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura), Duca di Salaparuta, Euroform, ASDC e supportato dal presidente del consiglio comunale, con delega al borgo marinaro di Aspra, Andrea Sciortino.

“Siamo lieti di ospitare una tappa così prestigiosa del ‘Festival del Mare e del Gusto’ qui ad Aspra,” ha dichiarato il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – Questa iniziativa, promossa dal Flag ‘Galp Golfo di Termini Imerese’, rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti e territori possa valorizzare le nostre eccellenze, promuovere un turismo sostenibile e rafforzare l’identità culturale legata al mare e alle nostre tradizioni. Il rapporto con il FLAG è fondamentale per la crescita e la visibilità del nostro comprensorio”.

Il brand La Costa d’Oro nasce da un modello strategico di marketing territoriale messo in atto dal FLAG “GALP Golfo di Termini Imerese” volto alla creazione di un “marchio d’area” che supporti le dinamiche di sviluppo del territorio. La mission del progetto è quella di contribuire ad innescare processi di sviluppo locale finalizzati all’innalzamento della competitività, attraverso la messa in atto di azioni di promozione basate sulla valorizzazione delle tipicità culturali, naturalistiche e gastronomiche dei comuni costieri.

