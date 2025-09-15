Una vera festa del teatro tra musica, recitazione e interessanti novità per “Echi Teatrali- la stagione evento che non ti aspetti” della “Compagnia Proscenio” diretta dal giovane e talentuoso attore Manuel Giunta presidente dell’Associazione.

Sabato 20 settembre, alle ore 20.30, negli spazi di Piazza Scammacca a Catania, Manuel Giunta insieme a tutta la Compagnia presenterà alla città, alla stampa e agli amanti del Teatro il nuovo cartellone teatrale e i diversi eventi legati alla Compagnia come i laboratori teatrali e le interattive e spettacolari “Cena con delitto” che sin dalla nascita dell’associazione culturale hanno identificato il mood di Proscenio.





“Da ottobre ad Aprile – dichiara Manuel Giunta – offriremo al pubblico una proposta culturale che si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un pubblico diverso ed eterogeno che non vuole rinunciare alla tradizione ma guarda agli autori contemporanei con intelligenza e lungimiranza”.

La stagione 2025/26 prosegue il cammino tracciato durante questi tre anni di attività con la capacità di rinnovarsi ed avvicinare i giovani al mondo del teatro.

“I dettagli dell’intera stagione saranno spiegati durante l’incontro culturale- continua Manuel Giunta protagonista durante le esibizioni teatrali – arricchito di momenti musicali a cura di Salvo Testa e Fabrizio Savocadel Gruppo di Improvvisazione composto dagli attori Francesco Margiotti, Andrea Sergi, Andrea Giuffrida, Salvo Testa e Bernadette Giunta per una grande festa in nome dell’arte”.

