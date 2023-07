Prenderà il via lunedì 17 luglio, per concludersi il 28 agosto, la terza edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”, organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik Erice e il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – e del Parco Archeologico Lilibeo Marsala.

Si tratta del terzo evento a cura del sito Loft Cultura, il progetto culturale ideato da Jana Cardinale e Filippo Peralta, che prevede sei appuntamenti letterari che si svolgeranno alle ore 19 al Parco Archeologico, presso il Giardino storico del Museo Lilibeo.

La rassegna prenderà il via il 17 luglio con Carmelo Sardo, che presenterà il suo nuovo lavoro “Dove non batte il sole” – Bibliotheka Edizioni, e proseguirà il 26 luglio con Pietrangelo Buttafuoco che (assieme allo sceneggiatore e autore televisivo Francesco Bozzi) presenterà il suo libro “Beato lui” – Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi – Longanesi; ancora il 27 luglio ospite sarà Fabio Stassi, con il suo libro “Notturno francese” – Sellerio, e il 31 luglio Gaspare Grammatico che presenterà “???????????? ?? ??????????” – Mondadori. Lunedì 21 agosto Margherita Ingoglia presenterà il suo libro “La malagrazia. Ballate (delle) disturbanti” – A&B editrice e, infine, il 28 agosto Accursio Sabella proporrà il suo libro “Dalla parte giusta” – Laurana Editore.

“L’iniziativa proposta dall’Associazione “Ciuri”, giudicata meritevole di accoglimento dal nostro Dipartimento dei Beni Culturali, finanziata, infatti, tra le Iniziative Direttamente Promosse, ha il merito di accendere un riflettore sul valore della lettura; valore che condivido pienamente – dice la Direttrice del Parco Archeologico Lilibeo-Marsala, Anna Occhipinti –. I libri sono tra gli strumenti più potenti per la crescita personale: sono convinta, infatti, che leggere è necessario per diventare persone migliori e per realizzare le nostre potenzialità. Se tutti ne fossimo consapevoli, ed in special modo qui al Sud, non saremmo di certo il fanalino di coda in questa attività, con i dati più bassi di lettura in Italia. Il passaporto per il futuro è composto da ciò che si sa e da ciò che si sa fare, e per affrontare problematiche diverse è indispensabile allenare le nostre competenze riflessive, anche con letture d’evasione che possono aiutarci a scoprire il mondo che ci circonda e il nostro mondo interiore, arricchendoci con esperienze vissute da altri. Aprire il Parco ad iniziative come questa – aggiunge – che coinvolgono la comunità locale e sollecitano all’amore per i libri, rappresenta il nostro convincimento che solo lavorando in sinergia con tutti gli operatori culturali si potrà vincere la battaglia all’ignoranza e al disimpegno, consapevoli che un buon libro aiuta a crescere, consentendo di esplorare infinite nuove strade, interiori ed esteriori”.

“Anche per quest’anno Loft si propone quale contenitore e compagno di un cammino che vuole provare a raccontare i luoghi in cui viviamo sotto il segno distintivo della cultura, dell’arte, dell’identità siciliana in un luogo per noi di eccezionale bellezza e in processo sinergico con le Istituzioni. Desideriamo condividere al meglio quanto il nostro territorio offre in termini di talento e impegno, e ringraziamo l’Assessore regionale Francesco Scarpinato per aver deciso di sostenere e promuovere la nostra iniziativa culturale giunta alla terza edizione”, dice il presidente di ‘Ciuri’, Filippo Peralta.

A conversare con gli autori sarà la giornalista Jana Cardinale.

Gli autori:

Carmelo Sardo scrittore e giornalista, è caporedattore cronache del TG5; ha esordito nella narrativa con ‘Vento di tramontana’ (Mondadori, 2010), per poi proseguire con ‘Malerba’ (Mondadori, 2014) – scritto assieme al detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli, con il quale ha vinto il prestigioso premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia – pubblicato in Francia, Germania, Spagna e Giappone. Dal libro è stato tratto il docufilm ‘Ero Malerba’, con la regia di Toni Trupia, ed è stato avviato il progetto per la trasposizione cinematografica. Nel 2016 ha pubblicato con Mondadori, ‘Per una madre’. Segue “Cani senza padrone” (Zolfo editore 2017) la storia vera della Stidda che uccise il giudice Livatino, e nel 2020 “L’arte della salvezza”, storia favolosa di Marck Art (Zolfo editore).

Pietrangelo Buttafuoco è scrittore e giornalista. È autore di vari libri tra cui Fogli consaguinei (Ar, 2001), Le uova del Drago (Mondadori, 2005), L’Ultima del Diavolo (Mondadori, 2008), Cabaret Voltaire (Bompiani, 2008), Fimmini (Mondadori, 2009), Il Lupo e la Luna (Bompiani, 2011), Fuochi (Vallecchi, 2012), Il dolore pazo dell’amore (Bompiani 2013), Buttanissima Sicilia. Dall’autonomia a Crocetta, tutta una rovina (Bompiani 2014), Il feroce Saracino (Bompiani, 2015), L’ insoluto. Piccolo dizionario biografico per ricordare l’Italia di oggi con Sergio Nazzaro (Città Nuova, 2017) e Sotto il suo passo nascono i fiori. Goethe e l’Islam con Francesca Bocca-Aldaqre (La Nave di Teseo, 2019). Scrive inoltre su «Il Foglio» «la Repubblica» e «Il Sole 24 ore».

Fabio Stassi vive a Viterbo e lavora a Roma come bibliotecario. Scrive sui treni. Ha pubblicato con Sellerio: L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, Premio Sciascia Racalmare, Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio Centolibri), Come un respiro interrotto (2014), un contributo nell’antologia Articolo 1. Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria (2015, già Premio Vittorini per il miglior esordio), Angelica e le comete (2017), Mastro Geppetto (2021); e inoltre i romanzi con protagonista il biblioterapeuta Vince Corso, La lettrice scomparsa (2016, Premio Scerbanenco), Ogni coincidenza ha un’anima (2018), Uccido chi voglio (2020), Notturno francese (2023). Ha inoltre curato l’edizione italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013, 2016) e di Crescere con i libri. Rimedi letterari per mantenere i bambini sani, saggi e felici (2017).

Gaspare Grammatico è nato a Trapani, dove torna appena può. Vive tra Torino e Milano. Autore tv, da anni lavora nella squadra del programma televisivo “Fratelli di Crozza”. I diritti cinematografici di questo romanzo sono stati opzionati da BiBi Film, società che ha coprodotto la serie Le indagini di Lolita Lobosco.

Margherita Ingoglia giornalista e scrittrice, agrigentina di nascita, vive a Palermo, dove insegna nelle scuole secondarie superiori. Ha un blog e un canale YouTube che si chiamano “Fimmina che legge” in cui si occupa di intervistare autrici e autori, e approfondire argomenti e curiosità culturali. Ha scritto un primo libro “Aldebaran”(2006) e “… e il corpo fu oltraggio!”(2013). A scrivere la postfazione di questo nuovo libro è la scrittrice e studiosa catanese, Marinella Fiume.

Accursio Sabella giornalista professionista, è nato nel 1979 a Sciacca, in provincia di Agrigento. Per oltre dieci anni ha scritto sul quotidiano online Livesicilia.it occupandosi principalmente di cronaca politica e inchieste sulla pubblica amministrazione, per poi ricoprire il ruolo di direttore del giornale tra il 2018 e il 2020. Ha collaborato con testate nazionali tra cui Il Foglio, Panorama e Il Fatto quotidiano ed è autore di articoli-saggi sull’Opera di Leonardo Sciascia, per la rivista “Segno”. Vincitore nel 2015 del premio intitolato a Giuseppe Francese, indetto dall’Ordine dei giornalisti, come miglior giornalista siciliano emergente. Dal settembre del 2020 ha ricoperto l’incarico di vice capo della comunicazione di un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati. Ama la poesia, la musica e il calcio, e cerca di sorridere spesso.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.