Tutto pronto per il Disaiblity Pride Palermo edizione 2025, che sarà presentato alla stampa nella sala conferenze del CeSVoP, in via Pizzetti 10 a Palermo, giovedì 18 settembre, 2025, alle ore 16:00. La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 settembre.

Alla conferenza stampa del 18 settembre saranno presenti autorità cittadine e il Comitato organizzatore dell’Associazione Disability Pride Palermo APS .

Anche quest’anno, il 20 settembre, si svolgerà a Roma l’ormai tradizionale manifestazione nazionale “Disability Pride Italia”, giunta alla decima edizione. La conferenza stampa di lancio della stagione nazionale 2025 dei Disability Pride si svolgerà nella sala conferenze stampa del Parlamento Italiano, martedì 16 settembre 2025 alle 16:00; interverranno l’onorevole Marco Furfaro e rappresentanti di tutte le città in cui si svolgerà un Disability Pride tra il 20 settembre e il 25 ottobre, tra i quali, appunto, quelli di Palermo.





Le origini del Disability Pride risiedono nell’attivismo degli anni ’90, in particolare dopo l’approvazione dell’Americans with Disabilities Act (ADA) negli Stati Uniti nel 1990. Le prime manifestazioni come il “Capitol Crawl” del marzo 1990, in cui gli attivisti si arrampicarono sui gradini del Campidoglio per chiedere l’ADA, e il primo Disability Pride Day di Boston nel 1990, segnarono l’inizio del movimento, che si è poi diffuso globalmente. In Italia, il movimento è iniziato nel 2015 con l’”Handy Pride” di Ragusa. Palermo ha ospitato il primo evento italiano nel 2016, quando è stato gemellato con il Disability Pride di New York ed è stato rinominato Disability Pride. Il Disability Pride Palermo nasce spontaneamente come comitato promotore siciliano in seguito agli Stati Genderali LGBTQIAP+ & Disability del luglio del 2022, all’interno del Palermo Pride 2023 e da allora inizia una stretta collaborazione per rendere accessibile uno degli eventi più grandi di Palermo.





Il primo Disability Pride Palermo si è svolto nell’ottobre 2023 con tavoli di lavoro tematici sulle diverse forme di disabilità e parata conclusiva nelle vie dell’area pedonale del centro storico di Palermo. La formula è stata ripetuta nel 2024, con una edizione che ha registrato grande attenzione mediatica e folta presenza.

Diventa APS nel 2025 un’associazione che promuove l’orgoglio e la dignità delle persone con disabilità, impegnata tutto l’anno in eventi, campagne di sensibilizzazione e progetti specifici concentrati nella promozione di diritti civili, l’accessibilità fisica e digitale, l’integrazione nel mondo del lavoro e la valorizzazione delle espressioni artistiche e culturali delle persone con disabilità, oltre che nella ormai consueta parata del Disability Pride Palermo, un momento di celebrazione e rivendicazione che porta per le strade delle nostre città l’energia e la determinazione della comunità delle persone con disabilità.

