Il Parco Nazionale di Pantelleria entra per la prima volta negli asili dell’isola con un particolare laboratorio sulla vite ad alberello. Il ciclo di incontri ha preso il via grazie al progetto “Gli Eroi di Pantelleria”, che coinvolge bambini e ragazzi in una esperienza ludico-educativa dedicata alla storica pratica agricola pantesca. L’iniziativa è promossa nell’ambito del programma “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale 2023” finanziato dal MASE-DPN e prevede una serie di azioni di formazione ludica e di sensibilizzazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e agli studenti delle scuole elementari e medie. Il progetto, coordinato dal biologo dell’Ente, Andrea Biddittu, è seguito, per gli asili e le prime e seconde classi primarie, dalla responsabile Daniela Siragusa con il contributo delle Guide Ufficiali del Parco.





L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla tradizione agricola pantesca, attraverso un approccio ludico e sensoriale. I bambini hanno scoperto le fasi di coltivazione e crescita della vite ad alberello con disegni, immagini e cartelloni interattivi e hanno avuto l’opportunità di mettere a dimora piccole piantine, che cureranno per tutto l’anno scolastico. Oltre alla scoperta della tecnica tradizionale per la coltivazione della vite ad alberello, il laboratorio prevede anche alcune attività sul riciclo e la sostenibilità ambientale, sensibilizzando i bambini sulla tutela del territorio e sulla gestione responsabile dei rifiuti.





Nell’ambito dello stesso progetto, il Parco Nazionale ha avviato anche il Laboratorio di compostaggio e giardinaggio, rivolto alle classi III, IV e V della scuola primaria e alle scuole medie sotto la supervisione del responsabile Davide Emma, agronomo dell’Ente Parco.

Gli studenti sono coinvolti in attività teoriche e pratiche sul compostaggio, l’impiego del compost ottenuto dagli scarti alimentari e vegetali, e l’utilizzo di postime per il verde urbano e scolastico. Inoltre, parteciperanno a escursioni guidate dalle Guide escursionistiche ufficiali dell’Ente Parco lungo i sentieri dell’itinerario della vite ad alberello e alla scoperta degli habitat naturali più significativi.

Il progetto rappresenta un’opportunità preziosa per trasmettere alle nuove generazioni il valore delle tradizioni agricole dell’isola, tutelare l’ambiente sin da piccoli e promuovere un legame profondo con il territorio.

Luogo: Pantelleria, PANTELLERIA, TRAPANI, SICILIA

