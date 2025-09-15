Catania si prepara ad accendere i riflettori sulla prima edizione del Catania Future Festival, un nuovo appuntamento notturno dedicato alla club culture, che debutterà venerdì 19 settembre negli spazi iconici dell’Afrobar, alla Plaia di Catania, a partire dalle ore 22:30.

Un evento che vuole essere molto più di una semplice serata. Catania Future Festival è un progetto collettivo, nato dalla visione del dj catanese Fernando Gioeni, che mette insieme alcune delle più forti personalità della scena elettronica e dance siciliana. Dieci DJ, due aree musicali e una notte che promette di esplorare tutte le sfumature del suono, tra selezioni dance raffinate, down beat ’80/’90, House music, Hit del momento, Deep, Afro, Elettronica e nuove proposte sonore capaci di guardare avanti.





“Il festival nasce con un intento chiaro – spiega il founder dell’evento Frenando Gioeni -, quello di celebrare la comunità musicale catanese, favorire la collaborazione tra artisti e promuovere uno spirito di condivisione, ricerca e innovazione. Un’occasione unica per creare sinergie, per far dialogare stili e generazioni diverse, per immaginare insieme il futuro della musica da club a Catania e non solo. Ogni dj, infatti, porterà in pista il proprio background musicale, per creare un mix di atmosfere che spaziano dalla dance classica e storica, passando per l’Afro beat e finendo con le sonorità più di nicchia e di tendenza, fatte di sfumature elettroniche. La musica, ricordiamolo, è gioia e passione, per questo Catania Future Festival sarà un’occasione per far divertire il pubblico, che potrà trovare nelle due piste generi musicali differenti e non annoiarsi mai durante la serata ”.





Nel cuore pulsante della Plaia, l’Afrobar si trasformerà per una notte in un laboratorio sonoro aperto, dove il groove incontra la sperimentazione e dove la pista diventa uno spazio di espressione collettiva. A supportare Fernando Gioeni nell’organizzazione, il gruppo HSM (Happiness staff movement).

Ecco la line up con i dieci deejay che si alterneranno in due aree musicali.

Fernando Gioeni

Mariagrazia Vinciguerra

Roberto Maritato

Claudio Lombardo

Alessandro Famoso

Vincenzo Lo Iacono

Marco Vallh20

Frea Gerbò

Giovanni Barbagallo

Alberto Fortuna

Catania Future Festival è un invito rivolto a tutti gli amanti della musica elettronica, della nightlife di qualità e della cultura del clubbing. Un nuovo punto di partenza per una città che ha ancora tanto da dire…e da suonare.

