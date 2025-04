Un’opportunità concreta per, attraverso l’attività sportiva, riscoprire i valori positivi: rispetto delle regole, collaborazione, impegno e resilienza.

Con il progetto “Sport di Tutti – Carceri”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute, lo sport diventa strumento per creare, all’interno degli istituti penitenziari, momenti di aggregazione, abbattere le barriere, favorire la reintegrazione sociale e mezzo di rieducazione per la popolazione detenuta sia adulta sia minorile.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e gli obiettivi principali sono creare un’alternativa concreta in cui lo sport aiuta i soggetti fragili a riscattarsi e a migliorare la propria salute psico-fisica, creando un ponte tra carcere e società attività sportive e programmi di reintegrazione e inclusione.

Il progetto si svolgerà, dall’11 aprile, presso Istituto Penale Minorile “Malaspina” e sarà dedicato alla popolazione dei Minori.

La Ets Centro Internazionale per la promozione dell’educazione e Sviluppo (CEIPES) ha voluto fare la differenza, proponendo il progetto “AttivaMente” con attività di calcio sociale, allenamenti funzionali, canottaggio, nuoto e laboratori formativi sportivi, come corsi di assistente bagnante e corsi di BLSD.

I Partner coinvolti sono la ASD Club Canottieri Ruggero Di Lauria e la ASD Palermo Sport & Dev.

Perché lo sport non è solo gioco: è una seconda possibilità, un nuovo inizio!

Per maggiori informazioni: Dott.ssa Chiara Nicolini chiara.nicolini@ceipes.org tel 3886182692



Luogo: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi, piazza niscemi , PALERMO, PALERMO, SICILIA

