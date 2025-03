ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, UniPa, Scuole e Sicindustria alleati per le sfide del futuro. Ai nastri di partenza il Progetto V.I.T.A., un modello di orientamento innovativo sulle STEM, che punta a costruire un ponte concreto tra la formazione tecnico-scientifica in ambito biomedicale e il mondo del lavoro. Il Progetto, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, è promosso dall’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo, in qualità di Soggetto Responsabile, in partnership con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica (BIND), Sicindustria, Fondazione Hora, La Linea della Palma APL e ben sei Scuole Secondarie: l’I.I.S.S. “Ernesto Ascione” di Palermo, il Liceo Classico “Giovanni Meli” di Palermo, il Collegio Gonzaga, Casa della compagnia di Gesù Palermo, l’ I.I.S.S. “Alessandro Volta” di Palermo, l’I.I.S.S. “Giuseppe Minutoli” di Messina e il Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando (ME).





L’iniziativa prende ufficialmente il via in occasione della giornata studi dal tema “Competenze STEM e Nuove Tecnologie della Vita: UniPA, ITS Academy, Scuole e mondo delle Imprese alleati per le sfide del futuro”, in programma mercoledì 26 marzo, a partire dalle ore 8:30, nella Sala delle Capriate di Palazzo Chiaromonte Steri, Piazza Marina, 61. Il Progetto, attraverso una formula inedita, coniuga orientamento, formazione esperienziale all’interno della Culla tecnologica Biomed e Biotech dell’ITS Academy e attività sul campo, con il coinvolgimento attivo delle imprese target del territorio. Il Progetto V.I.T.A. vuole così accendere nei nostri giovani l’interesse verso il settore biomedicale e delle biotecnologie.





Tra i relatori presenti: Prof. Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Prof. Marcello Ciaccio, Presidente della Scuola di Medicina di Palermo, Prof. Riccardo Alessandro, Direttore Dipartimento BIND, Dott.ssa Maria Pia Pensabene, Presidente dell’I.T.S. Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, Ing. Luigi Rizzolo, Presidente di Sicindustria.

Coordinano i lavori il Prof. Salvatore Vitabile, Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni e il Prof. Vincenzo La Carrubba, Professore Associato di Bioingegneria Industriale.

Luogo: Palazzo Chiaromonte Steri

