Si è aperto con la relazione del Segretario Generale Giovanna Bicchieri il VII Congresso provinciale della Cisl Fp Messina. A presiedere i lavori, cui hanno preso parte il Segretario Generale della Ust Cisl di Messina, Antonino Alibrandi, e il Segretario Generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, Franco Berardi, già segretario organizzativo della Cisl Fp Nazionale.





“La Cisl Fp di Messina – ha dichiarato il segretario generale Giovanna Bicchieri – ha dimostrato in questi anni di poter reagire alle criticità e ai cambiamenti in atto, consolidando la propria base associativa e rafforzando la propria rappresentatività in tutti i comparti del pubblico impiego e nei settori della sanità privata e del terzo settore. Il nostro pragmatismo ha fatto sì che la Cisl Funzione Pubblica si confermasse in crescita in tutti i comparti pubblici e i settori privati rappresentati. Abbiamo sempre cercato con le Amministrazioni pubbliche e private un confronto sui temi importanti degli interessi dei lavoratori, a partire dalla stabilità occupazionale, mediante la cessazione del precariato e attraverso la contrattazione decentrata di secondo livello nelle singole aziende ed Enti, purtroppo non sempre correttamente instaurato. Situazione che in più occasioni, nostro malgrado, ci ha costretti ad intestarci vertenze importanti, nel tentativo di ripristinare un clima di maggiore trasparenza, imparzialità e legalità molto spesso drammaticamente soffocati da interessi personalistici che sempre più spesso vengono anteposti a quelli della collettività. Faremo lo stesso anche per gli anni a venire. Il 2025 sarà per noi un anno importante. La prossima scadenza delle Elezioni Rsu ci fornisce la straordinaria opportunità di dimostrare ancora una volta la bontà dei valori che stanno alla base di un sindacato che, senza se e senza ma, da sempre sta dalla parte dei lavoratori.”





Antonino Alibrandi Segretario Generale UST CISL MESSINA “La fase congressuale è un momento molto importante di verifica del lavoro fatto, specie in un momento storico per altro molto delicato, in quanto attraversato dalla pandemia. Si tratta anche di un momento in cui si mettono a sistema e si programmano le azioni da porre in essere per tutto il territorio messinese. Come Ust Cisl Messina abbiamo già avviato la stagione congressuale che si concluderà il 3 e 4 aprile con il congresso confederale. Oggi il congresso della Cisl Fp. Tante le vertenze in essere. La pubblica amministrazione necessita di una programmazione e di una azione che sia rivolta intanto alla valorizzazione dei dipendenti ma soprattutto di una integrazione di organico a tutti i livelli per poter garantire servizi efficienti alla comunità.”





Daniele Passanisi Segretario Generale CISL FP Sicilia “Il 2024 è stato un anno particolarmente impegnativo. Abbiamo portato avanti delle vertenze importanti, abbiamo chiuso delle partite importanti, come quella della stabilizzazione dei precari storici negli enti locali. Certo abbiamo ancora una partita aperta, che è quella dei lavoratori Asu, che hanno certamente una storia diversa ma abbiamo già aperto tutte le interlocuzioni necessarie per arrivare alla stabilizzazione. Abbiamo incassato tanti risultati e tanti speriamo di portarne a casa nel 2025, specie in tema di sanità. La rete ospedaliera per noi è una questione importantissima. Vogliamo essere attori protagonisti in queste scelte. E’ infatti importante ragionare non solo sul quadro complessivo ma anche in considerazione delle difficoltà delle singole realtà locali considerando per esempio che realtà come quelle di Messina non possono essere paragonate ad altre come Enna o Trapani.”

