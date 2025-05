Maggio è il mese di Maria per eccellenza. Per rendere omaggio a Colei che la Chiesa canta e loda come Tutta Bella, il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), dopo il successo della Terza Edizione che ha visto la partecipazione di poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni del mondo, indice e organizza la Quarta Edizione del Premio Internazionale di Poesia Religiosa “Beata Vergine Maria di Lourdes”.





Il Premio, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato e si avvale del Patrocinio Morale delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino), ha cadenza biennale e si articola in 2 Sezioni: Sezione A: Poesia in lingua italiana a tema religioso; Sezione B: Poesia in lingua italiana a tema libero. Premi: i primi tre classificati e i Premi Speciali della Giuria di ogni Sezione riceveranno eleganti targhe in flex, sono previsti anche Diplomi personalizzati alle Menzioni e Segnalazioni assegnate ad autori di opere ritenute meritevoli. Inoltre, sarà conferito dal Presidente della Giuria, un Premio Speciale alla memoria di Silvia Ragazzini Martelli di Sissa Trecasali (Parma), poetessa, scrittrice, pittrice, infaticabile organizzatrice culturale, immaturamente scomparsa il 24 Settembre 2022 all’età di 68 anni.





Le opere saranno giudicate da una Giuria presieduta dal Fondatore e Presidente del Premio, poeta e scrittore Rosario La Greca e composta da qualificati esperti, il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile. Verranno assegnati anche 2 Riconoscimenti Internazionali a Personalità e Associazioni che si sono distinte nel campo della Solidarietà e del Volontariato. La data di scadenza per l’invio dei testi è fissata al 31 Ottobre 2025. È possibile scaricare il Regolamento e la Scheda di partecipazione dal sito: www.rosariolagreca.it

