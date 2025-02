Prenderà il via l’11 marzo, per concludersi il 30 maggio, la terza edizione della rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune, e la partecipazione della Libreria del Corso e di Giunti al Punto di Trapani. L’evento culturale, che fa parte della rete dei Festival e delle rassegne della provincia di Trapani, si propone come veicolo di crescita del territorio, e comprende sei appuntamenti inseriti in cartellone che si svolgeranno, come da tradizione, in forma itinerante tra i bagli, con il duplice scopo di valorizzare anche le caratteristiche e le bellezze del luogo.

«Tra pochi giorni avrà inizio la nuova edizione della Rassegna letteraria “Bagli Narranti” che ha come scopo quello di promuovere la lettura, e sposa perfettamente gli obiettivi dell’Associazione Misiliscemi che sono quelli di valorizzare il territorio – dice la presidente della stessa Associazione, Milena Imbornone -. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale siamo riusciti a portare nel territorio autori di valenza nazionale, dando lustro allo stesso territorio anche oltre i confini regionali: lo scorso anno, infatti, siamo stati rappresentati come luogo e come Rassegna, dall’assessore competente, al Salone del libro di Torino».

«Da supporto a questa importante manifestazione – dice il sindaco, Salvatore Tallarita – abbiamo voluto promuovere gli elementi che rappresentano la cultura e la memoria del nostro territorio e delle nostre comunità, che sono i Bagli. I Bagli rappresentano il luogo della promozione per i nuovi racconti e i nuovi modi che ha l’uomo di vivere il nostro tempo».

«Siamo giunti alla terza edizione di questa Rassegna, che è stata uno dei primi eventi che l’Amministrazione ha portato avanti subito dopo il suo insediamento – dice l’assessora alla cultura, Barbara Mineo -. “Bagli Narranti” conferma la caratteristica di essere itinerante, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione di promuovere le iniziative attraverso le bellezze architettoniche e paesaggistiche del territorio, facendo, quindi, promozione turistica. Tanti i nomi importanti in cartellone, con tematiche tutte diverse tra loro, in un periodo che abbraccia anche quest’anno l’intera primavera da marzo a maggio».

A conversare con gli autori e le autrici protagonisti della rassegna, saranno i giornalisti Maurizio Macaluso e Jana Cardinale.

Questo il calendario di appuntamenti, che prenderanno il via tutti alle ore 18: 11 marzo, Baglio Elena, Nicoletta Bortolotti presenta “I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà” 27 marzo, Baglio Sanacore, Claudio D’Angelo presenta “I Siculi. Indoeuropei della penisola italica” 11 aprile, Agriturismo Vultaggio, Monica Gentile presenta “La stanza di Natalia” 28 aprile, Baglio Immacolatella, Gaetano Savatteri presenta “La Magna via” 17 maggio, Baglio LiberameLiberaTutti, Barbara Bellomo presenta “La biblioteca dei fisici scomparsi” 30 maggio, Agriturismo Vultaggio, Salvo Palazzolo presenta “L’Amore in questa città – Storia di un femminicidio a Palermo insabbiato dal fascismo”.

Le letture saranno curate dalla professoressa Antonella Scaduto.

