Gestione delle risorse idriche, energie rinnovabili, economia circolare, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e transizione energetica. Sono questi i temi che domineranno l’agenda della XVII edizione di ECOMED – Green Expo del Mediterraneo, l’evento di riferimento per l’innovazione ambientale e la sostenibilità nel bacino del Mediterraneo, aperto oggi presso SiciliaFiera. La cerimonia inaugurale ha dato il via alla tre giorni di confronto e approfondimento su temi strategici per il futuro del Paese, che vede la Sicilia diventare un ponte tra Europa e Mediterraneo e laboratorio avanzato per le politiche ambientali e climatiche nazionali.

Al taglio del nastro hanno partecipato il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, l’Onorevole Giuseppe Castiglione, Deputato alla Camera e già Sottosegretario e Presidente della Provincia di Catania, il Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali regionali, Gaetano Armao, e ilSindaco di Misterbianco, Marco Corsaro. La presenza delle istituzioni e delle aziende evidenzia l’impegno nel promuovere una transizione ecologica efficace e inclusiva.

“È un piacere per me, poter essere qui oggi a inaugurare questa diciassettesima edizione di ECOMED, nella cornice di una meravigliosa città come Catania in rappresentanza di una Regione, la Sicilia che immaginiamo come l’hub energetico d’Europa. Ormai, ECOMED costituisce un punto di riferimento per il confronto sui temi della sostenibilità ambientale e delle energie rinnovabili e rappresenta un’opportunità per ribadire l’importanza di un impegno condiviso a favore dell’ambiente, un tema che non è più soltanto una priorità nazionale, ma globale. Oggi, in questa sede, desideriamo evidenziare il ruolo fondamentale di eventi come questo nel promuovere l’adozione di strategie innovative per il futuro sostenibile che tutti auspichiamo” il commento del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro.

“Grazie ad ECOMED il nostro territorio torna ad essere protagonista del dibattito – attualissimo – sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile. Sarà un piacere per me domani prendere parte alla 17° edizione, la più ampia di sempre con 450 espositori e la possibilità per imprese, esperti del settore e anche semplici cittadini di confrontarsi sui temi dell’energia e della sostenibilità globale, entrando a contatto con aziende virtuose che innovano proprio nella direzione della sostenibilità.La transizione ecologica, per potersi tradurre in realtà, deve essere anche economicamente sostenibile; per questo è importante il lavoro che porta avanti ECOMED: qui si condividono best practices e soluzioni tecnologiche ma soprattutto ci si incontra e si costruiscono relazioni.

E non è un caso che questo avvenga proprio in Sicilia, isola storicamente aperta, accogliente e cosmopolita” le parole dell’On. Giuseppe Castiglione, deputato, membro della Commissione Agricoltura e Transizione Demografica. “ECOMED rappresenta una piattaforma essenziale per il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini. È attraverso eventi come questo che possiamo costruire una visione condivisa per un’Italia più verde e resiliente. La Sicilia si conferma protagonista nella transizione ecologica nazionale, la Regione è pronta a guidare il cambiamento, valorizzando le proprie risorse e competenze per un futuro sostenibile” commenta Corrado Clini, Presidente Onorario Comitato ScientificoECOMED.

“È con grande orgoglio che Misterbianco si appresta ad accogliere ECOMED, la Fiera della transizione ecologica del Mediterraneo, che si terrà presso il Polo fieristico ospitato nel nostro Distretto commerciale. Questo importante appuntamento rappresenta non solo un’opportunità di crescita per il nostro territorio, ma anche un momento di confronto e di condivisione sui temi fondamentali della sostenibilità, dell’innovazione ambientale e dell’economia circolare. Come Amministrazione comunale, siamo fermamente impegnati nel promuovere una cultura della sostenibilità, sono tanti i progetti avviati in questi anni. Grazie a eventi come ECOMED la città di Misterbianco trova l’opportunità di essere punto di riferimento per tutto il Sud Italia nelle politiche ambientali. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto il nostro territorio e invito tutti a partecipare attivamente a questa straordinaria iniziativa, certi che da qui possano nascere idee, sinergie e soluzioni per un futuro più verde, ma al tempo stesso produttivo” la chiusura del Sindaco di Misterbianco Marco Corsaro.

ECOMED proseguirà fino al 17 aprile, offrendo un ricco programma di convegni, workshop e incontri B2B, con la partecipazione di esperti, ricercatori e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale.

